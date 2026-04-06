SpaceX выдвинула необычное условие для финансовых организаций, желающих участвовать в ее первичном размещении акций (IPO). Илон Маск требует от банков, юридических и аудиторских компаний покупать корпоративные подписки на чат-бот Grok, разработанный его ИИ-стартапом xAI.

Ряд финансовых гигантов уже согласились потратить десятки миллионов долларов на внедрение этого ИИ в свои внутренние системы. Ожидается, что над подготовкой листинга будут работать пять крупнейших банков Уолл-стрит: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Помимо этого, Маск «настойчиво» рекомендовал партнерам размещать рекламу в социальной сети X.

Сговорчивость инвестиционных банков легко объясняется беспрецедентными масштабами грядущей сделки. Размещение акций SpaceX может стать одним из крупнейших в мировой истории. Привлечение более $50 млрд при оценке бизнеса свыше $1 трлн принесет банкам-консультантам комиссионные, которые могут превысить $500 млн.

Выход Grok в корпоративный сектор происходит в важный момент для ИИ-подразделения Маска. Продажа подписок крупным банкам позволяет не только монетизировать технологию, но и сформировать базу корпоративных клиентов для Enterprise-версии продукта. До сих пор Grok использовали в основном частные пользователи.

Ранее xAI ограничила функции Grok в X после критики за создание откровенных изображений.

