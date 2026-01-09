Стартап Илона Маска xAI ограничил доступ к функции генерации изображений в чат-боте Grok на платформе X, сделав ее доступной только для платных подписчиков. Решение было принято после волны критики, вызванной использованием инструмента для создания правонарушающих изображений.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

Как сообщает Reuters, функция позволяла пользователям редактировать и генерировать откровенные изображения, в том числе на основе фотографий реальных людей. В некоторых случаях такие изображения создавались с участием женщин и детей в минимальной одежде, зачастую без их согласия.

При этом автономное приложение Grok, работающее независимо от X, по-прежнему позволяет пользователям создавать изображения без подписки.

Ранее сообщалось, что Франция и Малайзия вслед за Индией выступили с осуждением Grok из-за генерации сексуализированных дипфейков с изображениями женщин и несовершеннолетних. Grok, в свою очередь, извинился.