Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что однажды заплатил столько налогов, что у Налогового управления США (Internal Revenue Service, IRS) «завис» компьютер. Об этом он написал на своей странице в X.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

«Однажды я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (фактически). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы обработать данные», — сообщил Маск. Так он прокомментировал публикацию в X, в которой говорилось, что богатые американцы якобы платят больше налогов, чем справедливо.

Американский бизнесмен Илон Маск вплотную приблизился к тому, чтобы войти в историю как первый триллионер мира. За несколько месяцев оценка его космической компании SpaceX удвоилась — с $400 до $800 млрд, что резко увеличило личное состояние Маска. С учетом его доли в 42% капитал предпринимателя достиг рекордных $677 млрд, сделав его не только самым богатым человеком в мире, но и первым, кто превысил планку в $600 млрд.

Ранее, в 2021 году, Маск заявлял, что заплатит по итогам года более $11 млрд налогов, называя это рекордным налоговым платежом в истории США.

В августе 2025 года The New York Times сообщила, что SpaceX за более чем двадцать лет работы получила государственные контракты на миллиарды долларов, но согласно имеющимся документам платила минимальные или вовсе не платила федеральные налоги на прибыль.