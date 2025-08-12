Миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X о намерении своей компании xAI подать в суд на Apple, обвинив последнюю в нарушении антимонопольных норм из-за предвзятого управления рейтингами в App Store.

РИА Новости

По словам предпринимателя, Apple искусственно продвигает продукты OpenAI, делая невозможным лидерство других ИИ-компаний в магазине приложений.

«Apple ведет себя так, что ни одна компания, занимающаяся искусственным интеллектом, кроме OpenAI, не может занять первое место в App Store, что является однозначным нарушением антимонопольного законодательства. xAI немедленно подаст в суд», — написал он.

Reuters отмечает, что по данным App Store, в настоящее время приложение ChatGPT от OpenAI занимает первое место в разделе «Top Free Apps» для iPhone в США, в то время как Grok от xAI находится на пятой позиции, а чат-бот Gemini от Google — на 57-й. При этом в Google Play ChatGPT также лидирует.

На одном сообщении Маск не остановился. В другом посте он обратился к Apple: «Почему вы отказываетесь размещать X или Grok в разделе ‘Must Have’, когда X — новостное приложение номер один в мире, а Grok — пятое среди всех приложений? Вы играете в политику?»

Заявления Маска прозвучали на фоне растущего давления на Apple со стороны регуляторов. В апреле судья в США постановил, что компания нарушила судебный приказ о повышении конкуренции в App Store, и передал дело федеральным прокурорам для расследования уголовного неуважения к суду — в рамках иска от Epic Games, создателя Fortnite. Кроме того, Еврокомиссия оштрафовала Apple на €500 млн за технические и коммерческие ограничения, препятствующие разработчикам направлять пользователей к более дешевым предложениям вне App Store.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отреагировал на обвинения, указав на то, как Маск использует X в своих личных интересах, но подчеркнул, что его компания сосредоточится на создании качественных продуктов. Этот конфликт усугубляется давней враждой между Маском и Альтманом, возникшей после их совместного основания OpenAI и последующего разрыва из-за разногласий.