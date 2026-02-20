Жители крупных российских городов хотят блинов на Масленицу, но возиться с тестом и сковородками не готовы. В магазинах фиксируют взрывной рост продаж готовой продукции. В некоторых случаях спрос на замороженные блины подскочил на 90%.

Масленичная неделя идет с 16 по 22 февраля, и торговые сети уже подсчитывают первые результаты. В «Магните у дома» продажи готовых блинов за первые три дня выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании прогнозируют, что по итогам всей недели спрос на блины в маленьких магазинах увеличится почти на 30%, а в более крупных форматах — на 13–20%.

Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов отмечает, что в масленичную неделю продажи продуктов для блинов, замороженных и готовых изделий традиционно растут на 30–90%. Особенно активно покупают блины в городах-миллионниках с развитой розничной сетью, добавляет директор по работе с клиентами РОМИР Маргарита Абрамкина.

При этом потребители не готовы полностью отказываться от праздничной атмосферы. Во «Вкусвилле» заметили, что главным хитом продаж стали готовые блины без начинки. Люди берут их, а дома уже добавляют то, что любят, сохраняя ощущение семейного застолья, поясняет бренд-стратег категории «Кулинария» Владимир Ермаков. В «Самокате» продажи классических блинов без начинки выросли на 47% по сравнению с прошлогодней масленичной неделей, а сладкие и сытные варианты покупали на 7% чаще.

Продукты для самостоятельной выпечки показывают скромный рост, потому что они и так есть в повседневной корзине россиян. В «Магните» подсчитали, что за первые три дня масленичной недели продажи яиц выросли на 13% к предыдущей неделе, кефира — на 16%. Зато сметану покупали активнее — плюс 21%. А сгущенное молоко и сладкую консервацию разбирали в два раза больше обычного.

Средняя стоимость набора для блинов, по данным «Платформы ОФД», сейчас составляет 154 рубля. Это на 3% выше, чем неделей ранее, и на 4% выше, чем год назад. Сильнее всего подорожали молоко (плюс 9%) и пшеничная мука (плюс 2%). При этом количество покупок такого набора за неделю выросло на 21%.

Самыми популярными добавками к блинам остаются сметана, варенье, сгущенка и икра. В АКОРТ успокаивают: цены на них стабильны, а икра даже подешевела благодаря рекордному вылову лососевых в прошлом году.

