Число приложений, создаваемых с помощью ИИ, быстро растет, но вместе с ним увеличивается поток однотипных и потенциально небезопасных продуктов. За январь — октябрь 2026 года RuStore получил почти 147 тыс. заявок от начинающих разработчиков — на 143% больше, чем годом ранее. В октябре их число превысило прошлогодний показатель в 3,65 раза. Магазины усиливают модерацию, поскольку массовая генерация приложений повышает риски утечек данных и усложняет конкуренцию за пользователей.

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Похожая динамика наблюдается в App Store. По данным Appfigures, в 2025 году там вышло 557 тыс. новых приложений — на 24% больше, чем годом ранее. В первом квартале 2026 года число релизов выросло еще на 80%. Sensor Tower оценивает количество новых приложений за первое полугодие примерно в 560 тыс., тогда как загрузки увеличились всего на 2%. Таким образом, предложение растет значительно быстрее пользовательского спроса.

RuStore наращивает команду модерации и вводит дополнительные проверки авторов, в том числе верификацию физических лиц. Площадка разделяет приложения, в которых ИИ помогает реализовать авторскую идею, и массово сгенерированные копии популярных сервисов. Во втором случае продукты часто не предлагают самостоятельной ценности. Подобный всплеск уже происходил в первые годы App Store, когда снижение порога входа также привело к резкому росту числа публикаций.

Главная проблема массовой генерации — безопасность кода. Начинающие авторы часто не умеют защищать пользовательские данные. Создатель приложения, собранного за несколько часов с помощью нейросети, может не понимать, как программа хранит пароли и передает информацию. По данным исследований, на которые ссылается руководитель Notamedia. Tech Денис Потапчук, ИИ выбирает небезопасный вариант кода примерно в 45% случаев. Среди примеров последствий таких ошибок — взлом соцсети Moltbook и уязвимости OpenClaw, позволявшие получить доступ к пользовательским ключам и токенам.

В первую очередь рискуют пользователи: они могут потерять деньги и персональные данные, причем заранее оценить надежность приложения сложно. Ответственность за обработку информации несет владелец сервиса, даже если код написала нейросеть. Страдают и добросовестные разработчики: их продукты теряются среди копий, а расходы на привлечение аудитории растут. Кроме того, модерация может ошибочно ограничивать независимых авторов, оценивая используемые инструменты, а не качество готового продукта.

Рост числа приложений не означает сопоставимого увеличения рынка. По данным TelecomDaily, российский рынок мобильных приложений в 2026 году оценивается в $3,41 млрд против $3,22 млрд годом ранее. К 2030 году он может вырасти до $4,67 млрд, к 2033-му — до $6,05 млрд. Около 56% нынешней выручки приходится на мобильные игры. При этом экономия на разработке не отменяет расходов на серверы, поддержку, обновления, комиссии платформ и продвижение. Эти затраты могут многократно превысить стоимость создания первой версии продукта. Конкуренция растет быстрее аудитории и готовности пользователей платить.

Магазины приложений, вероятно, будут ужесточать правила публикации: усиливать проверку разработчиков, вводить обязательное тестирование и использовать ИИ для выявления проблем в коде. Также может измениться система ранжирования: преимущество получат сервисы, которые удерживают аудиторию, а не просто появляются в каталоге. Быстрая разработка станет обычной практикой, а пользователи будут менее склонны платить за отдельные функции. Конкурентным преимуществом останутся продукты с устойчивым сообществом и возможностью взаимодействия между его участниками.

В то же время ИИ позволяет создавать сервисы для небольших аудиторий, на которые раньше не хватало ресурсов. Среди таких решений — приложения для людей с инвалидностью, тренажеры редких языков и локальные платформы для обмена вещами или координации волонтеров. Сооснователь университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник, например, разработал с помощью ИИ антиспам-бота для 184 сообществ. Другой пример — созданное в Китае за восемь дней приложение Wallet, Please Wait, которое помогает контролировать импульсивные покупки. Ценность таких продуктов определяется не способом разработки, а тем, решают ли они конкретные задачи пользователей.

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