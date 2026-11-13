Microsoft продолжает устранять масштабный сбой в работе Microsoft 365, Outlook и других сервисов. Неполадки сохраняются более 13 часов и затрагивают пользователей по всему миру. Компания сообщает, что проблемы с подключением к отдельным сервисам пока не устранены.

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По данным Downdetector, пользователи жалуются на работу Outlook, Microsoft 365, Microsoft Store, Copilot и Teams. На пике около 21:00 мск 12 ноября число сообщений о сбоях Outlook превысило 131 тыс. Затем их количество сократилось, но жалобы продолжают поступать.

Microsoft объяснила сбой недоступностью части серверов. Из-за этого нагрузка на оставшуюся инфраструктуру выросла. Компания приостановила развертывание обновлений, начала перенаправлять трафик и перезапускать затронутые серверы. Однако после восстановления нагрузки некоторые из них снова переставали отвечать.

Попытки стабилизировать работу сервисов пока не дали ожидаемого результата, признали в Microsoft. В обновлении на официальной странице статуса от 9:17 мск 13 ноября компания сообщила, что проверяет новые способы управления трафиком, которые должны повысить доступность сервисов и стабильность серверов. Признаков злонамеренной активности, вызвавшей инцидент, Microsoft не обнаружила.

Сбой нарушил работу компаний, школ и государственных учреждений в разных странах. По данным CNN, в США сотрудники некоторых организаций завершали рабочий день раньше из-за недоступности корпоративных сервисов. Местные власти рекомендовали жителям звонить вместо отправки электронных писем, а компании переходили на Slack и телефонную связь.

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В Австралии предприятия не могли распечатывать счета, школы сталкивались с перебоями в проведении онлайн-занятий, а суды — с проблемами при трансляции заседаний. Некоторые пользователи пропускали собеседования из-за невозможности подключиться к видеовстречам. Перебои также затронули распределительные центры, снабжающие супермаркеты, пишет CNN.

Первоначально Microsoft сообщала о проблемах в Северной и Южной Америке, однако позднее сбой распространился на другие регионы. Утром 13 ноября о неполадках сообщили и в Азии: власти Японии заявили, что они затронули государственную ИТ-инфраструктуру. По данным CNN, снижение числа жалоб на Downdetector совпало с окончанием рабочего дня в США, однако доступ к почте у многих пользователей оставался нестабильным.

Предыдущий крупный сбой в сервисах Microsoft произошел 17 августа 2026 года. Тогда пользователи по всему миру сообщали о проблемах с GitHub, Copilot и Teams. Неполадки с доступом к GitHub продолжались около трех часов, а жалобы на Teams поступали почти шесть часов.

В июле 2024 года глобальный сбой в облачной платформе Microsoft Azure привел к перебоям в работе аэропортов, авиакомпаний, телеканалов и банков, а также затронул Лондонскую фондовую биржу. На фоне инцидента акции Microsoft снизились почти на 3%.

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