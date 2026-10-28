Американские технологические компании Apple и Microsoft оказались в российском реестре организаторов распространения информации. Этот статус обязывает организации соблюдать установленные в России правила хранения данных и выполнять предусмотренные законом требования государственных органов. Однако само по себе попадание в список не означает, что сервисы компаний будут заблокированы.

Rawkkim, Unsplash

По данным Bloomberg, решение о включении Apple и Microsoft в реестр датировано 2 октября 2026 года. Microsoft присвоили номер 593-РР, Apple — 594-РР. Почему компании внесли в список именно в этот день и было ли это сделано по их инициативе или по требованию властей, публично не уточняется.

Реестр Роскомнадзора объединяет организации, которые распространяют информацию в интернете, в том числе обеспечивают обмен сообщениями между пользователями. Для включенных в него компаний российское законодательство предусматривает обязательства по сохранению определенных данных.

В частности, сведения о фактах передачи, доставки и обработки сообщений должны храниться в течение трех лет, а их содержание — до шести месяцев. В случаях, предусмотренных законом, информация предоставляется уполномоченным государственным органам.

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При этом наличие компании в реестре не доказывает, что она уже передавала переписки пользователей российским властям. Речь идет о законодательных обязанностях, а не о подтвержденном факте передачи данных.

Непосредственных оснований связывать включение компаний в реестр с немедленным отключением их сервисов нет. Этот статус сам по себе не означает прекращения работы устройств Apple, программ Microsoft или других продуктов этих компаний.

Вместе с тем организации должны учитывать требования российского законодательства. Возможные последствия их несоблюдения определяются действующими правовыми нормами и решениями регулирующих органов.

Apple и Microsoft присоединились к числу зарубежных технологических компаний, деятельность которых затрагивают российские правила регулирования интернет-сервисов. Ранее в реестр включали и другие крупные платформы, в том числе Google.

Таким образом, новость касается прежде всего правового статуса двух американских компаний в России. Для пользователей ключевой вопрос заключается в том, повлияет ли дальнейшее исполнение требований регулятора на доступность сервисов и порядок обработки пользовательской информации. На момент публикации самого факта включения в реестр недостаточно, чтобы утверждать, что такие изменения уже произошли.

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