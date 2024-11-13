Компания была вынуждена отозвать свою линию кукол-персонажей после того, как на упаковке была допущена опечатка, сообщает CNBC. Вместо того чтобы указать веб-сайт фильма Universal «Злая», на коробках была ссылка на порнографический сайт.

«Компании стало известно об опечатке на упаковке коллекционных кукол Mattel Wicked, продаваемых преимущественно в США. Ссылка должна была вести на официальную страницу WickedMovie.com». — говорится в заявлении Mattel.

Компания заявила, что сожалеет об ошибке и принимает меры по ее исправлению. Она также отметила, что родители предупреждены, что ошибочно указанный веб-сайт не предназначен для детей. Потребителям, которые уже приобрели данный продукт, рекомендуется выбросить упаковку или скрыть ссылку. Компании Target, Walmart и Amazon также убрали линейку кукол из своих интернет-магазинов.

Ожидалось, что продажи продукции, связанной со скорым выходом фильма «Злая» принесут Universal серьезный прирост выручки в розничном сегменте. Однако теперь и на доходах Mattel могут отразиться расходы, связанные с изъятием кукол.

Пока неясно, заменит ли Mattel коробки или предоставит розничным продавцам наклейки, чтобы закрыть неверный домен сайта. Десятки кукол с опечаткой на упаковках уже продаются на eBay по цене от $40 до $2,1 тыс. В розничной продаже куклы стоили от $20 до $40 в зависимости от персонажа и наряда.

Ранее двухпартийная группа более чем из дюжины генеральных прокуроров штатов подала иски против гиганта социальных сетей TikTok. В одном из исков компания обвиняется в обмане пользователей, так как утверждает, что ее приложение безопасно для детей, несмотря на его «затягивающие» функции, а также в том, что она якобы ведет нелицензированный бизнес по передаче денег.