Пользователи российского мессенджера MAX сообщают о массовом сбое. На портале отслеживания технических сбоев за последние сутки зафиксировано около 3,5 тыс. жалоб, за последний час — порядка 2,6 тыс. Сообщения о проблемах поступают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Самарской областей.

Чаще всего пользователи жалуются на сбои в оповещениях (52% жалоб), неработающее мобильное приложение (22%) и общие неполадки (14%). В комментариях к трекеру сбоев люди пишут, что не могут отправить сообщения, фото и видео — медиафайлы либо не загружаются вовсе, либо грузятся по несколько минут. Жалобы поступают преимущественно с Android-устройств (50%).

На момент публикации часть пользователей сообщала о восстановлении работы сервиса.

Сбой произошел на фоне ограничений, которые Роскомнадзор ввел против других популярных мессенджеров: в России замедлен WhatsApp, а Telegram работает с перебоями из-за периодических блокировок. В частности, в середине марта сообщалось, что мессенджер Telegram практически перестал функционировать на территории России. Согласно данным сервиса мониторинга Merilo, за неделю с 9 по 15 марта доля неудачных запросов к доменам платформы достигла 79,4%. Это означает, что успешно обрабатывается лишь каждый пятый запрос.

При этом председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству Александр Ионов накануне заявил, что Telegram с высокой вероятностью будет разблокирован после того, как выполнит требования российских властей.

По данным Mediascope, в феврале 2026 года аудитория Telegram составила 95,7 млн пользователей в месяц, WhatsApp — 80,3 млн, MAX — 77,6 млн. При этом WhatsApp за февраль потерял сразу 9,1 млн пользователей, тогда как MAX прибавил 3,8 млн. Данные охватывают россиян старше 12 лет, хотя бы раз открывавших мессенджер за месяц.

