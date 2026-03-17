Мессенджер Telegram практически перестал функционировать на территории России. Согласно данным сервиса мониторинга Merilo, за неделю с 9 по 15 марта доля неудачных запросов к доменам платформы достигла 79,4%. Это означает, что успешно обрабатывается лишь каждый пятый запрос. Показатель вырос на 47 процентных пунктов.

В разных регионах ситуация отличается. В Центральном федеральном округе доля ошибок подскочила до 76,5%, в Северо-Западном — до 78%. Эксперты объясняют это особенностями настройки оборудования у провайдеров: количество правил фильтрации достигло 2,5 миллиона, и не все узлы справляются с нагрузкой одинаково. Где-то системы работают на полную мощность, а где-то еще тестируются.

Пользователи жалуются на серьезное ухудшение качества связи. Если раньше проблемы касались в основном загрузки фото и видео, то теперь с задержкой отправляются даже текстовые сообщения. Только за последние сутки на порталах «Сбой.рф» и Downdetector зарегистрировано более 14 тыс. жалоб.

Под ударом оказался малый и средний бизнес, который использовал Telegram для маркетинга, приема заказов через ботов и клиентской поддержки. Для таких компаний смена канала означает перестройку бизнес-модели. Особенно пострадают сервисный сектор и онлайн-торговля, где мессенджер служит основным инструментом привлечения клиентов. ИТ-компании тоже несут потери: разрыв коммуникаций в критических ситуациях может стоить дневной выручки.

Проблемы в работе мессенджера начались в августе 2025 года с блокировки голосовых вызовов. В феврале 2026 года Роскомнадзор усилил меры, что привело к сбоям при загрузке мультимедиа. В ведомстве заявляли, что ограничения будут продолжены, пока Telegram не разместит серверы в России и не начнет соблюдать местное законодательство.

Несмотря на сложности, Telegram остается самым популярным мессенджером в стране. По данным MediaScope на январь 2026 года, его аудитория насчитывает 95,98 млн пользователей. У WhatsApp* — 89,42 млн.

* принадлежит компании Meta, которая запрещена на территории России и признана экстремистской



