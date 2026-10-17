Консалтинговая компания McKinsey изменила процесс найма для части кандидатов на начальные позиции. С этой осени новым кандидатам нужно пройти 10-минутный разговор с ИИ-аватаром, который играет роль клиента. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

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Разговор проходит на ноутбуке в офисе компании после решения кейса. В комнате находятся партнеры или оценщики, которые наблюдают за поведением кандидата. Сам ИИ оценок не выставляет. Аватар обучен разным типам клиентов, например «профессорскому», который стремится глубже понять рекомендации консультантов.

По словам партнера из офиса в Далласе Салима Зафара, участвовавшего в разработке пилота, инструмент не создан имитировать неадекватного клиента или задавать каверзные вопросы. Он должен воспроизводить около 80% ситуаций, с которыми консультанты сталкиваются в работе. Зафар объяснил, что оценщики следят за тем, услышал ли кандидат важную реплику, отреагировал ли на нее или навязал свою повестку.

Типичный сценарий: город нанимает McKinsey, чтобы выбрать место для нового стадиона, а аватар играет мэра. Она проверяет рекомендации консультанта и по ходу беседы добавляет новые опасения и контекст.

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Пилот проходит с студентами бакалавриата, которые претендуют на позиции бизнес-аналитиков в некоторых офисах компании в Северной Америке. Ожидается, что через экспериментальное собеседование пройдут сотни кандидатов. Если проект окажется успешным, компания рассчитывает использовать его для других должностей в следующем году.

Сопартнер по глобальному найму Блэр Сиесил пояснила, что формат позволяет оценить человеческие качества без опоры на подготовку: кандидаты часто приходят с заученными историями, и интервьюерам трудно увидеть за ними реальные качества. По словам партнеров, инструмент добавляет и справедливости, так как одни интервьюеры в ролевых играх жестче других.

Компания действует на фоне более широких изменений. Работодатели внедряют ИИ-инструменты для отбора, другие добавляют программы для выявления обмана. Часть компаний при этом избегает ИИ в найме из-за опасений предвзятости и меняющегося законодательства об использовании ИИ при приеме на работу.

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