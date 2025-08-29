Амбициозные заявления технологических лидеров, включая Илона Маска, о скором появлении универсальных роботов-гуманоидов сталкиваются с фундаментальной проблемой — колоссальной нехваткой данных для их обучения. Робототехник из Калифорнийского университета в Беркли Кен Голдберг утверждает, что между текстовыми данными, на которых обучались языковые модели вроде ChatGPT, и физическими данными, необходимыми роботам, существует разрыв в 100 тыс. лет.

Possessed Photography/Unsplash

Проблема заключается в том, что физические манипуляции — самое сложное препятствие для роботов. Простые для человека действия, такие как взять бокал или поменять лампочку, требуют точного восприятия, контроля силы и постоянной обратной связи. Языковые модели обучались на триллионах слов из интернета, но эквивалентного источника данных для физических навыков просто не существует. Видео из интернета не подходят, так как не передают точные 3D-движения и силы.

По мнению Голдберга, это делает преждевременными прогнозы о том, что роботы превзойдут хирургов в ближайшие пять лет. Такой необоснованный ажиотаж может создать «пузырь», который в итоге навредит всей отрасли. Он подчеркивает, что даже самые продвинутые демонстрации от Boston Dynamics или Tesla пока не приблизились к ловкости рук, необходимой для работы сантехника, повара или заводского рабочего.

Решением, по мнению ученого, является не поиск гигантского массива данных, а прагматичный инженерный подход. Нужно создавать роботов, которые надежно выполняют ограниченный набор задач. Затем, уже работая в реальном мире, эти роботы будут собирать необходимые данные для постепенного самосовершенствования. Такой итеративный подход уже используют беспилотные автомобили Waymo и сортировочные роботы Ambi Robotics.

Это также означает, что рабочие профессии, требующие ловких рук, еще долго будут «в безопасности». В ближайшей перспективе более уязвимы рутинные офисные задачи, которые могут быть автоматизированы с помощью языковых моделей. Такой же точки зрения придерживается и «крестный отец» ИИ лауреат Нобелевской премии по физике Джеффри Хинтон.