Мысль о том, чтобы бросить токсичную работу, сменить профессию или запустить свой бизнес, часто разбивается о страх безденежья. Но что, если для шага в новую жизнь вам нужно гораздо меньше денег, чем кажется? Концепция «дохода свободы» полностью меняет правила игры.

Aditya Saxena/Unsplash

«Доход свободы» — это не та сумма, которая нужна для поддержания вашего текущего образа жизни с походами в кафе и спонтанными покупками. Это ваш личный прожиточный минимум — сумма, необходимая для покрытия только самых важных расходов: аренда или ипотека, продукты, коммунальные платежи, страховка и транспорт.

Автор идеи, бывший топ-менеджер IT-компании, сама прошла через это. Уйдя с высокой должности, она первое время зарабатывала в три раза меньше. Но она была к этому готова, потому что заранее рассчитала свой «доход свободы».

Как это работает?

Проанализируйте бюджет. Честно выпишите все свои ежемесячные траты.

Честно выпишите все свои ежемесячные траты. Оставьте только необходимое. Безжалостно вычеркните все, без чего можно временно обойтись: подписки, ужины в ресторанах, дорогая одежда, такси.

Безжалостно вычеркните все, без чего можно временно обойтись: подписки, ужины в ресторанах, дорогая одежда, такси. Получите ваше число. Оставшаяся сумма и есть ваш «доход свободы». Вы удивитесь, насколько она ниже ваших привычных доходов.

Знание этой цифры дает невероятную психологическую разгрузку. Вы понимаете, что планка для старта новой карьеры не так уж высока. Возможно, вам хватит накоплений на несколько месяцев или небольшой подработки, чтобы покрывать этот минимум.

Важно помнить: это временная мера. Сжавшись на полгода-год, вы даете себе возможность получить новый опыт или раскрутить свое дело. А как только доходы в новой сфере начнут расти, вы сможете постепенно возвращать в свою жизнь привычные удовольствия. Но к тому моменту вы уже будете заниматься тем, что действительно любите.