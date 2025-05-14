Журнал для предпринимателей «Инк.» запустил рубрику «Роботы», которая объединяет последние новости отечественных и зарубежных технологий робототехники, создания и применения искусственного интеллекта (ИИ) в разных сферах нашей жизни. В новом разделе уже можно найти колонки и лонгриды, тематические публикации и исследования, фото-, видео- и аудиоматериалы о последних изобретениях в отрасли.

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«Роботы — это не про будущее, это про настоящее. Искусственный интеллект и автоматизация уже меняют бизнес и жизнь. В рубрике „Роботы“ мы будем разбираться, как именно происходят эти изменения. Новости, мнения, исследования — все, чтобы оставаться в центре самой технологичной революции нашего времени», — рассказал совладелец «Инк.» Артур Зархи.

В публикациях не только затрагивается тема применения роботов и ИИ в бизнесе, но и описывается функционирование и новинки рынка технологий: стартапы, инновационные тренды и перспективные ниши, новинки в мире ИИ и роботов, как в России, так и за рубежом.

Кроме того, отдельного подхода требует тема этики и законов в этой только зарождающейся сфере. В отдельных материалах рубрики раскрываются перспективы рынка труда в связи с внедрением ботов в производство и даже в креативную сферу.

Наконец, в рубрике можно будет найти понятные статьи о решениях и кейсах по этому направлению, что реально работает, а что просто хайп и реклама.

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Развитие технологий уже сделало частью повседневной жизни то, о чем писатели и изобретатели прошлого только мечтали. Несмотря на быстрый прогресс, ИИ, как любой организм на начальных этапах, может ошибаться и даже вредить человеку. Тем не менее именно благодаря этим «багам» он становится ближе к человеческому мышлению.

ИИ учится и исправляется каждый день, поддерживает человека морально и помогает в жизни и бизнесе.

Уже сейчас ботам можно доверить часть рабочих процессов, с которыми они справятся лучше и уж точно быстрее людей.

ИИ уже способен поддерживать человека как психолог, помогать справляться со стрессом, повышать мотивацию и быть надежным собеседником в трудные моменты.