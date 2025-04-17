Партнер «Первого канала» медиагруппа «Красный квадрат» запускает свое издательство. Оно будет выпускать книги о телевидении и общественных городских пространствах, а также литературу для детей и подростков. В компании уверены, что это позволит диверсифицировать бизнес и развивать собственную экосистему. По мнению участников рынка, книги также поспособствуют дополнительной монетизации выпущенного контента за счет развития франшизного формата.

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ООО «Красный квадрат» занимается производством проектов для федеральных телеканалов, а также развитием собственной анимационной студии, мультимедийных спектаклей, мюзиклов, ледовых и цирковых шоу.

Его выручка за 2023 год составила 4,7 млрд руб. при чистой прибыли 56,4 млн руб. Годом ранее она была на уровне 3,3 млрд руб. при чистом убытке 362,6 млн руб. 100% ООО принадлежит Аркадию Ротенбергу.

В планах медиагруппы — занять 5% на рынке тематических печатных изданий. У компании уже есть собственная дизайн-студия.

Книги распространяются через такие магазины, как «Читай-город», «Москва» и «Подписные издания», а также маркетплейсы — Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». В последнем случае продавцом является издательство «Эксмо».

На данный момент «Красный квадрат» в рамках издательства развивает три направления — книги о телевидении, детская и подростковая литература, а также профессиональные издания в области городских пространств.

Представитель компании сообщил, что пока компания работает с внутренними авторами, а со следующего года планирует выходить на внешних.

Также идет разработка концепции отраслевого радиопроекта — «Читай-радио», а в рамках проекта «Пространство для чтения» «Красный квадрат» уже работает с МГУ, Третьяковской галереей, ГЭС-2, Москино и издательством «Бомбора».

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Участники рынка считают, что медиагруппа, как и другие компании, будет развивать формат франшиз. По модели «360», которая предполагает работу одного контента на разных площадках, уже работает «МТС Медиа».

У «Красного квадрата» есть аналогичный детский и подростковый проект «Капитаны будущего», по которому были выпущены серия книг, анимационный сериал, интерактивная выставка, а также песни и клипы. «В планах создание оригинального аттракциона для тематических парков», — поделился представитель «Красного квадрата».