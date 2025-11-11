Правительство России изучает инициативу Минцифры, которая может радикально изменить порядок передачи данных от онлайн-кинотеатров и соцсетей к Mediascope — единственному официальному измерителю интернет-аудитории в России. Если проект будет утвержден, сервисы должны будут делиться гораздо более детализированной информацией о действиях пользователей. Для рынка это означает новые обязанности и новые риски, прежде всего связанные с конфиденциальностью.

Проект постановления предполагает переход на постоянный пользовательский идентификатор (IP) вместо обновляемого каждые 48 часов. Его планируется формировать на базе номера мобильного телефона, указанного при регистрации в сервисе. Минцифры утверждает, что идентификатор останется обезличенным, но позволит измерителю точнее отслеживать пользовательскую активность на разных устройствах.

Кроме идентификаторов расширяется перечень данных о поведении зрителей. Онлайн-кинотеатры должны будут передавать Mediascope историю просмотра каждого фильма и сериала — включая моменты паузы, перемотки и возобновления воспроизведения. Также расширяется перечень технических данных: например, IP-адреса пользователей должны будут предоставляться не только на сайте, но и в приложениях.

Представители рынка называют часть информации коммерчески чувствительной. Детальная статистика по просмотрам, переходам между платформами и активности пользователей может дать регулирующим органам и третьим сторонам доступ к данным, которые платформы традиционно не раскрывают. Крупные участники, включая «Кинопоиск» и «Триколор», предупреждают: использование стороннего инструмента для генерации идентификаторов может повлиять на безопасность личных кабинетов и создать новые уязвимости.

Юристы оценивают последствия еще жестче. Они обращают внимание, что постоянный идентификатор, привязанный к телефону, фактически формирует единый ключ отслеживания человека в экосистеме Рунета. При утечке такие данные могут стать источником масштабной деанонимизации. Эксперты также указывают на несоответствие принципу минимизации персональных данных: обезличенность остается лишь формально.

Для предпринимателей в цифровом секторе последствия очевидны: усложнение работы с данными, новые технические требования, рост затрат на безопасность и риск усиления надзорного давления. Если норма вступит в силу в текущем виде, рынок получит фактически централизованную систему учета цифровой активности, где отступить от требований или ограничить передачу данных будет невозможно.