Архитектурное бюро Sordo Madaleno Arquitectos завершило строительство спортивной академии из красного бетона для одного из старейших футбольных клубов Мексики Atlas FC. Объект расположен в Гвадалахаре — втором по величине городе страны.

Академия Academia Atlas, открытая в январе 2024 года, занимает обширную территорию в 26 акров (10,5 га) в районе Сапопан штата Халиско. Этот масштабный комплекс площадью 8 300 квадратных метров создан для подготовки молодых футбольных талантов.

По словам председателя Academia Atlas Алехандро Ирарагорри, проект преследовал две основные цели. Во-первых, обеспечить оптимальные условия для развития молодых спортсменов, делая путь в элитный футбол более доступным.

Во-вторых, стимулировать экономику региона через создание рабочих мест и использование местных ресурсов. Архитекторы подчеркивают, что комплекс задумывался как знаковый объект, подчеркивающий важную социальную роль спорта.



Мексиканские архитекторы разработали проект, в котором функциональность органично сочетается с символичностью. Основой конструкции стала модульная система, построенная на сетке 8,4 метра, что позволяет легко трансформировать внутренние пространства под будущие потребности клуба.

Центральным элементом комплекса стала галерея в традиционном стиле «dogtrot» — открытая конструкция, обеспечивающая естественную вентиляцию. Сетчатая крыша выполняет функцию солнцезащитных козырьков (brise-soleil), создавая комфортную тень во внутренних двориках. Особого внимания заслуживает западный фасад, оборудованный многофункциональными сиденьями-ступенями, которые используются как зрительские места во время матчей и как тренировочные площадки в остальное время.



Архитекторы уделили особое внимание интеграции зеленых зон в проект. Были использованы местные растения, не требующие сложного ухода, в том числе виды, способные естественным образом оплетать конструкции. Такой подход, по словам Фернандо Сордо Мадалено, руководителя лондонского офиса бюро, помогает создать у спортсменов чувство принадлежности к месту и единства с окружающей средой.



При реализации проекта были использованы местные материалы и традиционные строительные методы. Красный пигментированный бетон отливался непосредственно на строительной площадке, что придало зданию уникальный оттенок. Для ускорения процесса монтажа применялись сборные плиты.

Особого внимания заслуживает специально разработанный кирпич, цвет которого не только соответствует клубной гамме Atlas FC, но и отсылает к традициям мексиканской архитектуры. Этот материал был создан с учетом всех необходимых пропорций, размеров и структурных требований.



Цветовая гамма комплекса несет в себе глубокую символику. Красный цвет отсылает не только к клубным цветам Atlas FC, но и к традиционным мексиканским кирпичным постройкам. Это не первый опыт бюро в работе с бетоном — ранее они уже создавали жилой комплекс на Юкатане, вдохновленный древними руинами майя.

В настоящее время Sordo Madaleno Arquitectos работает над проектом элитного пляжного клуба на побережье Акабского залива, где будут использованы массивные каменные формы.



Академия уже стала новым центром спортивной жизни региона. На ее территории расположены шесть профессиональных футбольных полей, современные научно-спортивные лаборатории, административные помещения и комфортабельные жилые корпуса для юных спортсменов.

Этот проект наглядно демонстрирует, как современная архитектура может успешно сочетать в себе функциональность, экологичность и уважение к местным традициям, создавая пространства, которые вдохновляют и способствуют достижению высоких результатов.