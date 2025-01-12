Всего за несколько часов после того, как Илон Маск в канун Нового года сменил свой псевдоним X на Kekius Maximus — отсылка к ранее малоизвестной криптовалюте — ее стоимость взлетела на 4800%, достигнув рыночной капитализации в $380 млн.

Это была последняя так называемая мем-монета — криптовалюта, основанная на меме или культурном событии, например, Dogecoin, Shiba Inu или Pepe the Frog, — которая резко выросла, а затем упала (или полностью обвалилась) за считанные часы.

Некоторые скептически настроенные финансовые эксперты называют мем-коины финансовой пирамидой, утверждая, что они не имеют никакой базовой ценности и привлекают людей с небольшим финансовым опытом, которые затем теряют свои деньги.

Однако предприимчивые мелкие инвесторы и инвестиционные фонды не спешили списывать их со счетов и вложили в эту сферу миллионы, получив впечатляющую прибыль.

По оценкам аналитиков рынка, сектор мем-коинов подскочил с $20 млрд в январе 2024 года до более чем $120 млрд к концу 2024 года.

Лоран Парментье, партнер криптоинвестиционного фонда Stratos, получившего поддержку Andreessen Horowitz, рассказал The Post, что фонд, который они запустили в 2023 году и который специально инвестирует в мем-монеты, превзошел более традиционные инвестиции.

«Я думаю, что мы будем видеть все больше и больше искушенных инвесторов. Криптовалюты — это самый прибыльный класс активов в мире, а мем-монеты стали самым прибыльным подразделом», — сказал Парментье.

Говоря об одной из самых эффективных традиционных акций 2024 года, он добавил: «Доходность Nvidia меркнет по сравнению с доходностью от мем-монет, если вы вложились в них в самом начале развития этого рынка. Мы заработали в 300 раз больше своих денег».

Парментье объясняет, что мем-монеты — это способ прославить криптовалюту и ее культуру, привлечь к ней больше внимания, а также вознаградить инвесторов за это, если они выберут правильную монету.

«Если бы вы задумались о том, “какую финансовую выгоду я получу от Peanut?” (отсылка к мем-монете, основанной на домашнем питомце-белке из штата Нью-Йорк, которая попала в заголовки газет после того, как ее насильно отобрали у хозяев и уничтожили), вы бы заработали кучу денег», — добавил Парментье.

Олден Бортвик, студент Нью-Йоркского университета, инвестирующий в мем-монеты, объясняет, что быстрая окупаемость, которую они приносят, особенно привлекательна для его поколения. «При достаточном количестве времени и усилий кто-то может заработать большие деньги, выпустив новую монету, — объясняет он. — Это дает реальную возможность среднему инвестору».

И есть несколько успешных историй, иллюстрирующих эту мысль. Например, один человек, вложивший всего $66 в Kekius Maximus, увидел, как его инвестиции выросли почти до $3 млн. По данным Cointelegraph.com, он продал активы на сумму $201 тыс. и оставил себе $2,85 млн.

Первая популярная мем-монета, Dogecoin, была создана в 2013 году с изображением собаки породы сиба-ину, популярный мем того времени. Хотя изначально она рассматривалась как сатира на биткоин и другие криптовалюты, после того, как Маск начал публиковать сообщения о ней, монета резко выросла в цене. С тех пор она сохранила свою стоимость и стала одной из самых стабильных криптовалют.

С созданием Департамента эффективности государственного управления [DOGE] — тонкой отсылки к Dogecoin — во главе с Маском и Вивеком Рамасвами, мем-монета официально вошла в общество.

Наблюдатели за криптовалютами говорят, что это свидетельствует о значимости мемов и криптовалют, и ожидают резкого роста цифровой валюты в ближайшие месяцы в связи с избранием Дональда Трампа, который является самым прокриптовалютным президентом всех времен.

«Никто не понимает, насколько это значимо в культурном духе времени, — добавляет Бортвик. — Многие крупные инвесторы считают, что это глупо, и все эти розничные инвесторы потеряют все свои деньги, но я думаю, что криптовалюта способна влиять на культуру».

Аналитик криптовалют из GSR Research Тое Баутиста предупреждает, что подавляющее большинство ставок на мем-монеты являются чистой воды спекуляцией, но он также видит, насколько люди вовлечены и заинтересованы в криптокультуре, которая в 2024 году оказалась весьма успешной: стоимость самых популярных криптовалют резко выросла, включая биткоин, который на короткое время стоил более $100 тыс. за монету.

«Когда биткоин растет, монеты-мемы, находящиеся дальше по цепочке (с большим риском), растут», — добавляет Баутиста. Конечно, проигравших гораздо больше, чем победителей, когда речь идет о монетах-мемах.

Одним из печально известных примеров провала мем-монеты является $HAWK Token. Хэли Уэлч, влиятельная персона в социальных сетях, более известная как Hawk Tuah Girl, запустила собственную криптовалюту, которая ненадолго выросла в цене, но затем рухнула за считанные часы.

Монета выросла до $490 млн в день запуска, но в течение нескольких минут упала до менее $100 млн. Всего через месяц после запуска в декабре ее рыночная капитализация составляет всего $39,7 тыс., что делает ее практически бесполезной.

Команда, стоящая за монетой, теперь сталкивается с пристальным вниманием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам и коллективным иском от разгневанных инвесторов, которые потеряли деньги и чувствуют себя обманутыми.

Другие инвесторы говорят, что есть потенциал для объединения мем-монет с искусственным интеллектом и превращения их в совершенно новый тип валюты. Одна из последних мем-монет, созданных с помощью ИИ, GOAT, достигла рыночной капитализации в $800 млн в ноябре всего через несколько недель после запуска.

Кортленд Лир, основатель Plastic Labs — компании, чья технология вдохновила на создание вирусной мем-монеты, — рассказал The Post, что внимание, которое привлекают подобные криптовалюты, свидетельствует о том, что отрасль никуда не денется.

«Капитал следует за вниманием, — объясняет он. — Что приковывает внимание, то и становится семенем для следующего цикла».

Ранее стало известно, что судья отклонил попытку Джеймса Хауэллса подать в суд на городской совет с целью изъять со свалки жесткий диск Bitcoin, который сейчас стоит около $730 млн. По словам мужчины, его бывший партнер по ошибке выбросил жесткий диск с биткоин-кошельком в 2013 году, и с тех пор он пытается получить доступ к сайту и вернуть криптовалюту.