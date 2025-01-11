Судья отклонил попытку Джеймса Хауэллса подать в суд на городской совет с целью изъять со свалки жесткий диск Bitcoin, который сейчас стоит около $730 млн. По словам мужчины, его бывший партнер по ошибке выбросил жесткий диск с биткоин-кошельком в 2013 году, и с тех пор он пытается получить доступ к сайту и вернуть криптовалюту.

Комментируя это решение, Хауэллс заявил, что он «очень расстроен». «Отклонение дела на самом раннем слушании даже не дает мне возможности объясниться или добиться правосудия в какой-либо форме. Гораздо больше можно было бы объяснить в ходе полноценного судебного разбирательства, и именно этого я и ожидал», — сказал он.

Хауэллс добавил, что «пытался взаимодействовать с городским советом Ньюпорта всеми возможными способами на протяжении последних 12 лет», и теперь, когда ему сказали, что время вышло, это было словно «удар в лицо».

«Дело не в жадности, я с радостью поделюсь доходами, но никто из тех, кто обладает властью, не захочет вести со мной порядочный разговор, — сказал он. — Это решение отняло у меня все и оставило меня ни с чем. Великая британская система несправедливости снова наносит удар».

В ходе слушаний в декабре суд услышал, что Хауэллс одним из первых применил биткоин и успешно добывал криптовалюту. Поскольку стоимость его пропавшего цифрового кошелька резко возросла, он организовал группу экспертов, чтобы попытаться найти, восстановить и получить доступ к жесткому диску.

Он неоднократно просил у совета разрешения на доступ к сайту и предлагал ему долю пропавших биткоинов, если они будут успешно восстановлены. Но Джеймс Гуди Кей Си, представлявший интересы совета, утверждал, что, согласно существующим законам, жесткий диск стал его собственностью, когда попал на свалку. Совет также заявил, что его экологические разрешения запрещают любые попытки раскопок в поисках жесткого диска.

По словам Гуди, предложение пожертвовать 10% биткоинов местному сообществу побуждало совет «играть быстро и свободно», «подписываясь на долю в этом действии».

На свалке находится более 1,4 млн тонн отходов, но Хауэллс сказал, что ему удалось сузить зону расположения жесткого диска до 100 тыс. тонн. Он также предположил, что к следующему году стоимость биткоинов на его жестком диске может составить 1 млрд фунтов стерлингов.

Биткоин был запущен в январе 2009 года, а его создателем считается Сатоши Накамото. 9 февраля 2011 года цена этой криптовалюты впервые достигла уровня одного доллара США.

В середине декабря 2024 года биткоин впервые в истории преодолел отметку в $106 тыс, установив новый исторический максимум. На момент создания данного материала, по данным криптобиржи Binance, стоимость биткоина составляла $94,5 тыс.

Биткоин вырос после того, как избранный президент Дональд Трамп заявил, что планирует создать в США резерв в биткоинах, аналогичный стратегическому резерву нефти.