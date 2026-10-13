Россияне стали реже бронировать туристические услуги и гостиницы, сокращая число коротких поездок и расходы на отдых. Летом 2026 года количество покупок туристических услуг на одного пользователя снизилось на 2,3% год к году, гостиничных — на 2,9%, следует из данных «Сбер Индекса». При этом рост цен и среднего чека поддерживает увеличение совокупных расходов на туризм.

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По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, число поездок по стране за январь—сентябрь сократилось на 3–4% год к году. В Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) отмечают снижение количества гостиничных бронирований на 8%.

В первую очередь путешественники отказываются от коротких поездок на праздничные выходные, говорит Ромашкин. Раньше россияне в среднем совершали три поездки в год: летний отпуск, путешествие на новогодние праздники и короткий выезд в дополнительные выходные. Теперь туристы тщательнее планируют бюджет, сравнивают цены и выбирают размещение с учетом соотношения стоимости и качества, отмечают в сервисе «Островок».

Одним из факторов снижения спроса стал спад туристического потока на юг России. По данным «Платформы ОФД», число гостиничных бронирований в Южном федеральном округе в мае—августе сократилось на 16% год к году. На спрос повлияли перебои в работе аэропортов, отмены рейсов и рост стоимости авиабилетов. На Северном Кавказе дополнительным фактором стали последствия весеннего наводнения.

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При этом средняя стоимость купленных летом авиабилетов выросла на 11,4%, до 22,1 тыс. руб., туристических услуг — на 11,6%, до 19,8 тыс. руб., гостиниц — на 10,4%, до 8,1 тыс. руб., подсчитали в «Сбер Индексе». Увеличение среднего чека частично объясняется ростом доли зарубежных поездок, которые обходятся дороже внутреннего отдыха.

Так, по данным «Слетать.ру», число проданных туров летом увеличилось на 14,2% год к году, причем 85% продаж пришлось на зарубежные направления. Доля России в структуре продаж снизилась с 25 до 15%.

На итоговых расходах сказывается не только стоимость отдыха, но и изменение способов бронирования. По мнению директора АТАГ Александра Брагина, интеграция дополнительных услуг в пакетные предложения агрегаторов позволяет покупать несколько сервисов за одну транзакцию и снижает число отдельных покупок на одного туриста.

Несмотря на сокращение активности путешественников, совокупные расходы продолжают расти. «Сбер Индекс» подсчитал, что летом траты на авиабилеты увеличились на 17,5% год к году, на услуги туристических агентств и сервисов бронирования — на 17,7%, на железнодорожные билеты — на 21%, на гостиницы — на 3,1%.

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