Согласно исследованию холдинга «Ромир», почти половина россиян (44%) всегда тщательно сверяет стоимость товара перед приобретением, а 41% делает это периодически. Лишь 15% опрошенных признались, что вообще не обращают внимания на ценники при выборе продукции.

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Треть респондентов считает расхождение между ценником и стоимостью на кассе серьезным нарушением. Еще 40% также негативно воспринимают такую ситуацию, хотя и с меньшим возмущением.

В сумме 76% покупателей испытывают недовольство в подобных случаях. Нейтрально к этому относятся 18% россиян, и только 5% остаются совершенно спокойными.

Ошибки с ценами существенно сказываются на имидже торговых точек. Почти половина опрошенных (48%) начинает относиться к такому магазину с меньшим доверием, хотя и не отказывается от дальнейших покупок в нем. Для 12% потребителей подобные случаи становятся поводом для резко негативного отношения и отказа от посещения данной сети.

При этом 33% россиян сохраняют нейтральное отношение, если ошибка оперативно исправляется. Интересно, что 7% покупателей даже оценивают такие ситуации положительно, воспринимая быстрое решение проблемы как проявление заботы о клиентах.