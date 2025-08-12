Минэконоразвития России определило периодичность проведения обязательных профилактических визитов на объекты значительного, среднего и умеренного риска. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный ведомством проект постановления правительства.

Проект предусматривает общую схему:

для объектов значительного риска, например транспортных и строительных компаний, визиты планируются один раз в четыре года;

для среднего риска, такого как аптеки и медицинские учреждения, — раз в пять лет;

для умеренного риска, включая банки и вузы, — раз в семь лет.

В сфере санитарно-эпидемиологического надзора частота выше: раз в три года для значительного риска, в пять лет — для среднего и в шесть лет — для умеренного. При ветеринарном контроле предусмотрено по одному визиту в пять лет для среднего риска и в шесть лет — для умеренного.

Документ разработан для применения утвержденного властями перехода с 1 января 2025 года на риск-ориентированный подход при назначении проверок бизнеса. При этом в отличие от полноценных проверок по итогам профилактических визитов возможны лишь предписания об устранении нарушений без штрафов.

В связи с этим в секретариате вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко подчеркнули необходимость ограничений, «чтобы не превращать профилактику нарушений в бесплатное консультирование за счет государства по принципу „горячей линии“».

По данным министерства, в 2024 году количество профвизитов достигло 1,2 млн, что в четыре раза превысило число проверок, частично из-за действовавшего моратория. В первом полугодии 2025 года их число сократилось до 100 тыс., поскольку визиты стали обязательными только для определенных категорий. Ведомство ожидает, что четкий график сделает процесс более прозрачным для бизнеса.

Представители бизнеса в целом одобряют подход, но предлагают корректировки. В общественной организации «Опора России» считают, что формулировки стоит смягчить, заменив «один визит в пять лет» на «не чаще, чем один», чтобы дать контролерам больше гибкости. Там также предлагают удлинить интервалы: для значительного риска — не чаще раза в четыре года, а для среднего и умеренного — исключить обязательные визиты вовсе, особенно для неопасных объектов малого и среднего предпринимательства.