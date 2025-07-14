Минтруд России разработал проект постановления, согласно которому очные проверки компаний с невысоким уровнем риска, таких как предприятия торговли, производства или консалтинга, могут быть заменены на дистанционные.

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Власти предлагают упростить проверки бизнеса, чтобы снизить для компаний бумажную и финансовую нагрузку. Но эксперты предупреждают: слишком мягкий подход может привести к тому, что трудовые права сотрудников окажутся под меньшим контролем.

Изменения коснутся компаний, которые относятся к умеренному, среднему или высокому уровню риска. Список таких организаций каждый год составляет Роструд. При его формировании учитываются частота несчастных случаев на производстве, соблюдение трудового законодательства и особенности работы предприятий.

Проверки будут проходить онлайн — через видеосвязь или специальное приложение «Инспектор». Новый формат охватит профилактические и инспекционные проверки, выезды и рейды. Кроме того, для этих компаний могут вообще отменить плановые визиты инспекторов.

Член московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк пояснил, что во время онлайн-проверок будут смотреть, насколько правильно устроен рабочий процесс — например, сколько часов работают сотрудники и как ведутся кадровые документы (трудовые договоры, приказы об увольнении и т. д.).

Также планируется упростить отчетность: документы по итогам проверок будут формироваться автоматически, а работодатели смогут менять свою категорию риска через портал «Госуслуги». Об этом рассказал Максим Барашев, управляющий партнер юридической фирмы BBNP.

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Сейчас в России действует запрет на плановые проверки бизнеса, но с 2025 года этот мораторий отменят — такое поручение дал президент. Вместо прежней системы власти перейдут на так называемый риск-ориентированный подход: проверять будут те компании, где риск нарушений выше. Хотя внеплановые проверки уже сейчас возможны — например на опасных производствах. В 2025 году инспекторы заглянут, в том числе, на такие крупные предприятия, как «Уралхим», «Мостпромстрой» и «Русснефть».

Главное преимущество перехода на дистанционные проверки — это экономия для бизнеса. Компании не нужно прерывать работу ради визита инспектора, а все процедуры можно провести быстрее и без лишних затрат благодаря автоматизации.

Но есть и обратная сторона. Меньше контроля — больше возможностей для нарушений. А если инспекции не будут неожиданными, часть проблем можно будет просто скрыть.

В 2024 году россияне подали в трудовую инспекцию около 220 тыс. жалоб. Чаще всего люди жаловались на задержки зарплаты, нарушение правил охраны труда и работу без официального оформления. По данным Росстата, на конец мая 2025 года долги по зарплате достигли 1,6 млрд рублей — это на 12% больше, чем месяцем ранее.

За нарушение трудового законодательства работодателям грозят штрафы до 50 тыс. руб., а в некоторых случаях — административная или даже уголовная ответственность, напомнил Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».