В Германии стартовал экспериментальный проект Mercedes-Benz, в рамках которого концерн займется демонтажем отслуживших автомобилей с целью повторного использования их материалов. Как уточняют в компании, значительная часть компонентов после переработки будет внедряться обратно в производственный цикл.

Cedric Streit, Unsplash

Mercedes-Benz совместно с TSR Group открыли первый пилотный пункт сбора отслуживших свой срок автомобилей на северо-западе Германии. Проект, запущенный летом 2025 года, поможет создать замкнутую систему переработки ценного сырья.

Инициатива получила неофициальное название urban mining — то есть «городская добыча», когда ценные ресурсы извлекаются не из недр, а из уже существующих изделий и конструкций. Партнер проекта, компания TSR, специализирующаяся на утилизации, отвечает за удаление вредных веществ и сортировку материалов — пластика, металлов, стекла и других компонентов.

Mercedes-Benz рассчитывает, что переработанные элементы смогут использоваться при производстве новых автомобилей марки. По планам автоконцерна, в течение ближайших десяти лет доля вторичного сырья в производстве должна вырасти до 40%.

Главный акцент в проекте сделан на качестве переработки и исключении так называемого даунсайклинг — ситуации, когда материалы теряют изначальные свойства и становятся менее ценными для повторного применения.