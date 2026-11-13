Mercedes-Benz приостанавливает все новые инвестиции в свои немецкие производственные площадки и рассматривает возможность закрытия отдельных заводов. Причина — высокие издержки на производство автомобилей в Германии и отсутствие договоренностей с профсоюзами о сокращении расходов на персонал.

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По словам главы производственного подразделения Mercedes-Benz Михаэля Шибе, руководство приняло решение приостановить дальнейшие инвестиции во все предприятия компании в Германии. Ранее менеджмент призывал сотрудников искать возможности для сокращения затрат и предупреждал, что при отсутствии прогресса под угрозой могут оказаться два завода.

Теперь компания намерена детально изучить возможность закрытия отдельных производственных площадок. Член правления Бритта Зеегер подчеркнула, что руководство хотело бы избежать такого сценария, однако теперь вынуждено рассматривать его всерьез.

Ситуация вокруг Mercedes-Benz отражает углубление кризиса немецкого автопрома. Производители сталкиваются с ростом издержек, снижением спроса на автомобили с двигателями внутреннего сгорания и усилением конкуренции со стороны китайских автокомпаний.

Кризис затрагивает не только автопроизводителей, но и их поставщиков. Так, на прошлой неделе немецкая Schaeffler объявила о сокращении 3 460 рабочих мест и закрытии пяти предприятий в Европе, четыре из которых находятся в Германии.

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Серьезные перемены ожидают и Volkswagen. Компания готовится к переговорам с крупнейшим промышленным профсоюзом Германии IG Metall. На фоне разногласий по поводу сокращения расходов обсуждаются меры, которые могут привести к потере до 100 тыс. рабочих мест и закрытию до четырех заводов в стране.

По оценке консалтинговой компании Roland Berger, к 2030 году автомобильная промышленность Германии может потерять не менее 200 тыс. рабочих мест. Среди причин — ослабление позиций немецких производителей в Китае, где местные автокомпании усиливают конкуренцию. Теперь китайские бренды активно завоевывают и европейский рынок, создавая дополнительное давление на традиционных производителей.

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