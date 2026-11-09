Tesla придется вернуть предоплату многим клиентам, ожидающим свои электрические пикапы Cybertruck. Компания не сможет выполнить все полученные заказы до закрытия производственной линии, сообщил генеральный директор Илон Маск.

Mahdi Manafzadeh, Unsplash

По его словам, Tesla постарается выпустить максимально возможное количество автомобилей в ближайшие восемь месяцев, однако части покупателей придется вернуть внесенные задатки. Об этом миллиардер написал в социальной сети X в понедельник.

Ранее Маск объявил, что производство Cybertruck на заводе компании в Техасе планируется свернуть к середине 2027 года. Перед этим Tesla введет дополнительную смену, чтобы выполнить оставшиеся заказы. После демонтажа производственной линии освободившиеся мощности направят на выпуск беспилотных роботакси Cybercab.

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Cybertruck вышел на рынок в конце 2023 года, однако продажи оказались значительно ниже первоначальных ожиданий руководства Tesla. В частности, по данным Kelley Blue Book, в США в прошлом году было продано 20 237 таких автомобилей — на 48% меньше, чем годом ранее.

Результат оказался особенно далек от прогнозов Маска, который ранее рассчитывал на ежегодные продажи Cybertruck на уровне 250 тыс. экземпляров.

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