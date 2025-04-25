Mercedes-Benz внедряет человекоподобных роботов Apollo на сборочных линиях своих заводов в Берлине (Германия) и Кечкемете (Венгрия). В будущем компания планирует установить машины и на другие предприятия. Автопроизводитель использует этих роботов для транспортировки компонентов и модулей к сборочным линиям, а также для проведения первичного контроля качества деталей. Нововведение позволит сотрудникам сосредоточиться на более квалифицированных задачах.

Фото: Apptronik



Роботы Apollo, разработанные компанией Apptronik, имеют рост 173 см, вес 73 кг и способны поднимать до 25 кг. Они оснащены архитектурой контроля силы, которая позволяет им безопасно работать рядом с людьми. В прошлом году Mercedes инвестировал несколько миллионов евро в Apptronik, основанную в 2016 году в Лаборатории робототехники Техасского университета в Остине.

Сотрудники Mercedes передают свои производственные знания роботам через телеуправление и дополненную реальность. Целью является обучение роботов самостоятельному выполнению повторяющихся задач, особенно в сфере внутренней логистики. Mercedes использует промышленных роботов с 1970-х годов, но до сих пор компания не применяла гуманоидных роботов.

Apptronik позиционирует Apollo как аналог iPhone – удобное оборудование с предустановленными приложениями, которое также может работать с приложениями, разработанными третьими сторонами. Вычислительная мощность Apollo позволяет компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, решать задачи за пределами первоначального назначения робота.

В декабре Apptronik объявила о партнерстве с Google DeepMind для разработки программного обеспечения с искусственным интеллектом для Apollo. Это сотрудничество расширяет возможности роботов и потенциально увеличивает их ценность для автопроизводителя. Mercedes стремится использовать гуманоидных роботов для монотонных задач, освобождая человеческие ресурсы для более сложной работы, что соответствует долгосрочной стратегии компании по оптимизации производства.