В России решили, что даже кладбища заслуживают цифровизации. До конца 2026 года сервисы поиска и покупки мест на кладбищах должны появиться на «Госуслугах» в 21 регионе. До конца 2026 года возможности поиска и покупки мест на кладбищах должны появиться на «Госуслугах» в 21 регионе.

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На проекта собираются потратить по меркам вечности скромную сумма — 295,5 млн руб. Сведения о 14 тыс. кладбищ планируется загрузить в Национальную систему пространственных данных, а заодно подготовят инфраструктуру для 15 госуслуг.

Сервис «Управление захоронениями» уже работает в шести регионах. Еще в 15 субъектах его внедрение находится в активной стадии. В Минцифры надеются, что после расширения проекта данные о кладбищах наконец приведут к единому формату, а получать услуги станет проще.

Главное новшество для пользователей — часть вопросов можно будет решить не выходя из дома. Сейчас почти все требует личного визита в администрацию кладбища и вороха бумаг. Перевод в электронный формат должен сократить число таких походов и сделать процедуру чуть более понятной, чем она была последние лет тридцать.

Цифровой учет заденет и рынок ритуальных услуг. По мнению участников отрасли, единая база позволит отслеживать выделение участков, оформление разрешений и работу поставщиков — то есть слегка усложнит жизнь тем, кто привык решать вопросы с местами в обход системы.

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Правда, полностью уйти в онлайн вряд ли получится. В отдельных случаях документы все равно придется сверять лично в администрации кладбища. А уже на месте родственникам умерших, как водится, могут предложить и что-нибудь дополнительное.

Отдельная сложность — наполнение базы. Сведения о захоронениях в разных муниципалитетах хранятся кто во что горазд: где-то в разрозненных системах, а где-то и вовсе только на бумаге. Прежде чем запускать сервис, архивы придется собрать, проверить и привести к общему виду. Эксперты также предупреждают: специалистов, оборудования и денег муниципалитетам может попросту не хватить.

Также инициатива пока спотыкается об отсутствие единого подхода к работе с захоронениями в принципе. Организаторам проекта предстоит синхронизировать данные разных ведомств, регионов и подрядчиков, так что технически запустить сервис может оказаться куда проще, чем по-настоящему наполнить его актуальной информацией.

Цифровизация похоронной сферы проходит на фоне роста числа компаний, работающих в этом сегменте. В январе—июне 2026 года в России зарегистрировали 995 организаций, специализирующихся на ритуальных услугах, что на 22,5% больше, чем годом ранее.

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