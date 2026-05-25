Кремниевая долина активизировала контакты с Ватиканом перед публикацией первой энциклики Папы Римского Льва XIV об искусственном интеллекте. Представители Meta*, Google, Amazon, OpenAI и Anthropic в последние месяцы встречались с чиновниками Святого Престола и обсуждали, как развивать ИИ этично и безопасно.

Одним из ключевых эпизодов стала закрытая встреча 29 апреля в посольстве Франции при Святом Престоле. В ней участвовали представители крупнейших технологических компаний, французские чиновники и ватиканские советники. Сначала участники обсуждали защиту детей в эпоху искусственного интеллекта, но затем разговор вышел на более широкий круг тем — влияние ИИ на человеческое общение, рынок труда и общество.

Особое значение этим контактам придает то, что Лев XIV с самого начала понтификата сделал технологии одной из центральных тем своей повестки. В первом обращении к коллегии кардиналов он связал развитие искусственного интеллекта с «новой промышленной революцией» и заявил, что Церковь намерена выработать собственное учение в ответ на происходящие изменения.

Наблюдатели сравнивают будущую энциклику с документом Папы Льва XIII 1891 года о правах рабочих во время промышленной революции. Тогда католическое социальное учение повлияло на дискуссии далеко за пределами Церкви. Теперь похожую роль может сыграть документ об искусственном интеллекте.

Папа с Apple Watch

Лев XIV уже демонстрирует необычное для Ватикана внимание к современным технологиям. Во время первой мессы после избрания журналисты заметили у него на руке Apple Watch. Этот образ быстро стал символом того, что новый понтифик готов говорить с цифровой эпохой на ее языке.

Ожидается, что при представлении энциклики рядом с Папой появится Кристофер Олах — сооснователь Anthropic, компании, которая сделала безопасность искусственного интеллекта частью своего публичного позиционирования. Ранее Anthropic спорила с американскими властями из-за ограничений на использование своих технологий в слежке за гражданами США и создании автономного оружия.

Связи между Ватиканом и Anthropic начали формироваться еще раньше. В январе компания опубликовала «конституцию» своей модели Claude — документ с принципами, которыми должен руководствоваться ИИ. Среди консультантов были представители Святого Престола, включая епископа Пола Тайа и священника Брендана Макгуайра, который раньше работал инженером в Кремниевой долине.

Еще одним важным посредником между технологическим сектором и Ватиканом стал доминиканский священник Эрик Салобир. До прихода в Церковь он работал инвестиционным банкиром, а сейчас возглавляет Human Technology Foundation — организацию, которая продвигает этическое осмысление технологий. Среди ее участников — Palantir Technologies, Google и Qualcomm.

Теперь в Риме ждут публикации документа, который может определить отношение Католической церкви к искусственному интеллекту на годы вперед. После месяцев переговоров и консультаций Ватикану предстоит выбрать тон разговора с технологической индустрией — от осторожного партнерства до жесткой моральной критики.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

