Meta* и Google обвинили в вызывающем зависимость дизайне продуктов

В суде Лос-Анджелеса началось судебное разбирательство, в центре которого оказались технологические гиганты Meta* и YouTube. 20-летняя Кейли Дж. М. обвиняет компании в том, что их платформы, разработанные так, чтобы вызывать привыкание у детей, усугубили ее депрессию и суицидальные мысли.

Адвокат истца Марк Ланье в своем вступительном слове заявил присяжным, что, согласно внутренним документам компаний, Meta и Google намеренно создавали продукты, которые действовали как «машины для формирования зависимости» у несовершеннолетних пользователей. По его словам, эти действия напрямую связаны с проблемами психического здоровья его клиентки, которая начала пользоваться социальными сетями в юном возрасте.

Представители компаний категорически отвергают обвинения. Адвокат Meta Пол Шмидт в своем выступлении сделал акцент на других аспектах жизни девушки, указав на сложные семейные обстоятельства и конфликты с родителями. Он поставил под сомнение причинно-следственную связь, спросив, могло ли отсутствие Instagram** кардинально изменить ее жизнь, если бы все остальные факторы остались прежними.

Это дело может иметь далеко идущие последствия для технологической индустрии. Судья Кэролайн Куль разъяснила присяжным, что они должны рассматривать только дизайн и работу платформ, а не контент, создаваемый пользователями. Если присяжные встанут на сторону истца, это может подорвать давнюю правовую защиту интернет-компаний в США, которая освобождает их от ответственности за материалы, публикуемые третьими лицами.

На фоне этого разбирательства технологические компании сталкиваются с беспрецедентным валом судебных исков. Помимо дела Кейли, в федеральном суде находятся более 2300 аналогичных исков от родителей, школ и генеральных прокуроров штатов. В тот же день в штате Нью-Мексико началось отдельное судебное заседание, где власти обвиняют Meta в извлечении прибыли, в то время как дети и подростки страдают от проблем с психическим здоровьем.

Эти процессы являются частью глобальной волны критики, заставляющей страны, такие как Австралия и Испания, вводить возрастные ограничения для доступа к социальным сетям.

* — запрещена на территории России и признана экстремистской

** — принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территориии России и запрещена.

