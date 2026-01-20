Занявшая всего восемь дней назад пост президента и вице-председателя Meta* Дина Пауэлл Маккормик назвала ИИ «трансформацией для человечества» и заявила, что его развитие должно стать «командным видом спорта», объединяющим даже прямых рыночных конкурентов. С таким призывом она выступила на конференции Axios House в Давосе.

Dima Solomin/Unsplash

Пауэлл Маккормик, ранее работавшая на Уолл-стрит (Goldman Sachs), в Белом доме (при администрациях Джорджа Буша и Дональда Трампа) и в Кремниевой долине, подчеркнула, что для успеха ИИ-революции необходимо преодолеть разрозненность. «Вы не сможете добиться этого без необходимой энергии, без объединения всех гиперскейлеров, без участия правительств», — убеждена она.

В качестве примера такого межотраслевого диалога она привела саммит по энергетике и ИИ, который провела вместе с мужем-сенатором в Питтсбурге. По ее словам, мероприятие собрало лидеров технологических компаний, крупных инвесторов вроде Ларри Финка из BlackRock, профсоюзы и чиновников. «Они согласились, что на новом этапе развития стране потребуется 500 тыс. электриков. Только подумайте об этих новых рабочих местах», — отметила она.

Объясняя свой переход в Meta*, Пауэлл Маккормик выразила восхищение основателем компании Марком Цукербергом и советом директоров, но главной причиной назвала желание участвовать в историческом технологическом сдвиге. «С развитием этой технологии ничто не может этому помешать, и для меня большая честь быть хоть немного причастной к этому», — сказала она.

Она призвала технологические компании, несмотря на конкуренцию, выработать общие «ключевые ценности», чтобы ИИ был безопасным и продуктивным. По ее мнению, отрасль должна совместно работать над стандартами безопасности, энергопотребления и способствовать «разумному регулированию». «Я уже знаю, что мои друзья из других компаний очень хотят сотрудничать с нами», — добавила Пауэлл Маккормик.

Она заключила, что путь развития ИИ будет определяться решениями людей, которые должны быть «осторожными и ответственными», чтобы обеспечить более продуктивное и мирное будущее.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской.