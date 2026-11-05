Компания Meta* приобрела Conductor — стартап, разрабатывающий ИИ-инструменты для программирования с использованием нескольких автономных агентов. Технология позволяет запускать сразу несколько ИИ-агентов в отдельных рабочих пространствах, чтобы они параллельно работали над разными частями одного программного проекта.

Mohamed Nohassi, Unsplash

О сделке первоначально сообщило издание Axios. Позже информацию подтвердили в самой Conductor, опубликовав объявление в корпоративном блоге. Финансовые условия приобретения не раскрываются.

«У меня отличные новости: Conductor присоединяется к Meta», — сообщил в среду основатель и генеральный директор стартапа Чарли Хольц. По его словам, у команды большие планы по созданию нового пользовательского интерфейса. Первые новинки для клиентов компания рассчитывает представить в начале 2027 года.

Хольц также выразил энтузиазм по поводу предстоящей работы с Александром Ваном, руководителем направления ИИ в Meta, и Натом Фридманом, отвечающим за продукты в подразделении Meta Superintelligence Labs. Он отметил высокий уровень специалистов, работающих в этой команде.

Conductor была основана в 2024 году, а ее основной продукт появился летом 2026-го. Платформа позволяет разработчикам создавать команды ИИ-агентов, которые могут работать в облаке, локально на компьютере или через смартфон. Их задача — координировать работу над отдельными частями проекта и помогать программистам эффективнее решать сложные задачи.

При этом Conductor не разрабатывает собственные ИИ-модели: ее платформа использует агентов от крупных разработчиков, включая Anthropic и OpenAI.

Переход под контроль Meta не означает немедленного прекращения работы сервиса. Хольц сообщил, что основные функции Conductor продолжат работать в привычном режиме как минимум до начала 2027 года. Однако облачную версию платформы отключат уже 20 ноября 2026 года. После этого компания начнет удалять хранящиеся в облаке пользовательские данные.

Приобретение вписывается в стратегию Meta по усилению позиций на рынке ИИ-инструментов. В последние месяцы компания активно развивает собственные продукты и приобретает стартапы, связанные с искусственным интеллектом.

В августе 2026 года Meta представила Muse Code** — ИИ-агента, предназначенного для работы с крупными программными проектами. Кроме того, семейство агентов Muse быстро набирает популярность: в октябре компания сообщила, что число пользователей сервиса в США превысило 10 млн менее чем за 40 дней после запуска.

Среди других приобретений Meta в сфере ИИ — Moltbook, социальная платформа для ИИ-агентов, получившая широкую известность в начале 2026 года.

Покупка Conductor может помочь Meta ускорить развитие агентных технологий и объединить возможности нескольких ИИ-агентов в единую рабочую среду. Пока компания не раскрывает, как именно интегрирует разработки стартапа в свои продукты, однако обещание представить новые решения в начале 2027 года указывает на то, что у приобретения есть более масштабные планы, чем просто присоединение команды разработчиков.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

**Muse Code — продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

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