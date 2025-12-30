Meta Platforms* объявила о приобретении сингапурского стартапа в области искусственного интеллекта Manus. Сумма сделки составила $2 млрд, что соответствует оценке компании в рамках ее планируемого раунда финансирования, пишет TechCrunch.

Freepik

Стартап привлек внимание технологического сообщества весной этого года после публикации вирусного демонстрационного видео, в котором был представлен ИИ-агент, способный выполнять сложные задачи: подбор кандидатов на вакансии, планирование путешествий и анализ инвестиционных портфелей. Разработчики заявили, что их технология превосходит возможности Deep Research от OpenAI.



В апреле венчурный фонд Benchmark провел раунд финансирования Manus на $75 млн, оценив компанию в $500 млн. Ранее в стартап уже инвестировали такие компании, как Tencent, ZhenFund и HSG (бывшая Sequoia China). Несмотря на раннюю стадию развития, Manus успела привлечь миллионы пользователей и достичь годового регулярного дохода в $100 млн.



Приобретение Manus представляет особую ценность для Meta, учитывая масштабные инвестиции компании в искусственный интеллект. Разработки стартапа станут первым коммерчески успешным ИИ-продуктом в портфолио Meta. Компания планирует интегрировать технологии Manus в свои основные платформы — Facebook**, Instagram** и WhatsApp**, сохранив при этом операционную независимость приобретенной компании.

Однако у сделки есть и политический аспект: у Manus, основанной всего восемь месяцев назад, китайские основатели. В 2022 году они создали материнскую компанию Butterfly Effect в Пекине, а в середине этого года переехали в Сингапур.

Это вызвало критику со стороны сенатора Джона Корнина, который еще в мае в своем аккаунте в X задался вопросом, почему американские инвесторы субсидируют технологического соперника, чьи разработки могут быть использованы Китаем для экономического и военного противостояния.

В ответ на эти опасения Meta уже сообщила, что после завершения сделки у Manus не останется китайских собственников, а компания полностью прекратит свою деятельность и предоставление услуг в Китае.

* — признана в России экстремистской и запрещена.

** — принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.