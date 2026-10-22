ИИ-агент Muse от Meta* набрал более 10 млн пользователей в США примерно за 40 дней после запуска. Теперь компания планирует зарабатывать на покупках через сервис и платных функциях, а в будущем — дать ИИ-агентам возможность взаимодействовать друг с другом.

Alex Shuper, Unsplash

По данным аналитической компании Sensor Tower, приложение уже преодолело отметку в 10 млн загрузок. Глава Meta Марк Цукерберг рассказал, что около четверти пользователей, создавших Muse, теперь обращаются к нему ежедневно.

Компания также отметила высокий интерес к покупкам через ИИ-агента. Более четверти активных пользователей, которые использовали Muse для шопинга, потратили через него в среднем более $200.

По словам Цукерберга, такие показатели удивили даже финтех-компанию Plaid, чью технологию Meta использует для проведения покупок. В Plaid сообщили, что прежде не наблюдали подобной активности через свой коннектор ни в одном другом сервисе.

При этом пользователи обращаются к Muse не только за помощью с покупками. Они также подключают его к электронной почте и календарям, чтобы поручать агенту личные задачи. Цукерберг считает, что это говорит о доверии пользователей к системе защиты данных. Сейчас сервис использует защищенную виртуальную среду Muse Secure VM, а в будущем Meta планирует внедрить Muse Confidential VM, которая, по заявлению компании, не позволит даже самой Meta просматривать содержимое пользовательских данных.

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Цукерберг заявил, что Muse уже достиг соответствия продукта рынку. Теперь Meta намерена расширять аудиторию, увеличивать выручку и сокращать расходы на вычислительные мощности.

Компания планирует сохранить сервис бесплатным для большинства пользователей, но получать комиссию с покупок, совершенных через него. Кроме того, Meta рассматривает возможность платного доступа к более продвинутым моделям ИИ и увеличенным лимитам использования.

В перспективе Muse может приносить больше дохода на одного пользователя, чем Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. По словам Цукерберга, сейчас средняя годовая выручка на пользователя в семействе приложений Meta составляет несколько сотен долларов.

Пока обслуживание Muse требует значительных вычислительных ресурсов. Однако компания рассчитывает повысить экономическую эффективность сервиса более чем в десять раз в следующем году. По прогнозу Цукерберга, это позволит вывести его на прибыльность, когда доходы достигнут необходимого уровня. Meta также наращивает вычислительные мощности, чтобы в ближайшие несколько лет обслуживать более миллиарда пользователей.

Muse станет частью стратегии компании по развитию умных очков. Meta рассчитывает расширить возможности устройств за счет ИИ, чтобы пользователи могли взаимодействовать с помощником не только через смартфоны и компьютеры. При этом подразделение Reality Labs, которое занимается умными очками, виртуальной реальностью и метавселенной, продолжает приносить убытки. В 2025 году они составили $19,1 млрд, а в 2026 году, по прогнозам компании, могут сократиться до $15 млрд.

Еще одно направление развития Muse — создание сети, в которой ИИ-агенты смогут взаимодействовать друг с другом. Цукерберг описал эту идею как переход от индивидуального использования помощника к системе, где агенты друзей и членов семьи смогут совместно решать задачи.

По его словам, в будущем может измениться и процесс покупок: вместо самостоятельного поиска товаров на сайтах пользователи смогут общаться с ИИ-представителями компаний, которые помогут подобрать подходящие товары и оформить заказ.

Таким образом, Meta рассчитывает превратить Muse не просто в персонального помощника, а в платформу для покупок, решения повседневных задач и взаимодействия между людьми через ИИ-агентов.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России

**Facebook, Instagram, Muse — принадлежат Meta

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