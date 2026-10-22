ИИ-агент Muse от Meta* набрал более 10 млн пользователей в США примерно за 40 дней после запуска. Теперь компания планирует зарабатывать на покупках через сервис и платных функциях, а в будущем — дать ИИ-агентам возможность взаимодействовать друг с другом.
По данным аналитической компании Sensor Tower, приложение уже преодолело отметку в 10 млн загрузок. Глава Meta Марк Цукерберг рассказал, что около четверти пользователей, создавших Muse, теперь обращаются к нему ежедневно.
Компания также отметила высокий интерес к покупкам через ИИ-агента. Более четверти активных пользователей, которые использовали Muse для шопинга, потратили через него в среднем более $200.
По словам Цукерберга, такие показатели удивили даже финтех-компанию Plaid, чью технологию Meta использует для проведения покупок. В Plaid сообщили, что прежде не наблюдали подобной активности через свой коннектор ни в одном другом сервисе.
При этом пользователи обращаются к Muse не только за помощью с покупками. Они также подключают его к электронной почте и календарям, чтобы поручать агенту личные задачи. Цукерберг считает, что это говорит о доверии пользователей к системе защиты данных. Сейчас сервис использует защищенную виртуальную среду Muse Secure VM, а в будущем Meta планирует внедрить Muse Confidential VM, которая, по заявлению компании, не позволит даже самой Meta просматривать содержимое пользовательских данных.
Цукерберг заявил, что Muse уже достиг соответствия продукта рынку. Теперь Meta намерена расширять аудиторию, увеличивать выручку и сокращать расходы на вычислительные мощности.
Компания планирует сохранить сервис бесплатным для большинства пользователей, но получать комиссию с покупок, совершенных через него. Кроме того, Meta рассматривает возможность платного доступа к более продвинутым моделям ИИ и увеличенным лимитам использования.
В перспективе Muse может приносить больше дохода на одного пользователя, чем Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. По словам Цукерберга, сейчас средняя годовая выручка на пользователя в семействе приложений Meta составляет несколько сотен долларов.
Пока обслуживание Muse требует значительных вычислительных ресурсов. Однако компания рассчитывает повысить экономическую эффективность сервиса более чем в десять раз в следующем году. По прогнозу Цукерберга, это позволит вывести его на прибыльность, когда доходы достигнут необходимого уровня. Meta также наращивает вычислительные мощности, чтобы в ближайшие несколько лет обслуживать более миллиарда пользователей.
Muse станет частью стратегии компании по развитию умных очков. Meta рассчитывает расширить возможности устройств за счет ИИ, чтобы пользователи могли взаимодействовать с помощником не только через смартфоны и компьютеры. При этом подразделение Reality Labs, которое занимается умными очками, виртуальной реальностью и метавселенной, продолжает приносить убытки. В 2025 году они составили $19,1 млрд, а в 2026 году, по прогнозам компании, могут сократиться до $15 млрд.
Еще одно направление развития Muse — создание сети, в которой ИИ-агенты смогут взаимодействовать друг с другом. Цукерберг описал эту идею как переход от индивидуального использования помощника к системе, где агенты друзей и членов семьи смогут совместно решать задачи.
По его словам, в будущем может измениться и процесс покупок: вместо самостоятельного поиска товаров на сайтах пользователи смогут общаться с ИИ-представителями компаний, которые помогут подобрать подходящие товары и оформить заказ.
Таким образом, Meta рассчитывает превратить Muse не просто в персонального помощника, а в платформу для покупок, решения повседневных задач и взаимодействия между людьми через ИИ-агентов.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России
**Facebook, Instagram, Muse — принадлежат Meta
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