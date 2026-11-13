ИИ-агент Muse* от Meta* теперь может самостоятельно звонить в американские компании от имени пользователей. Функция доступна платным подписчикам и позволяет делегировать искусственному интеллекту рутинные телефонные разговоры — например, бронирование столиков, вопросы по страховке или решение проблем с кабельным телевидением.

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О расширении возможностей Muse 12 ноября сообщил Александр Ван, руководитель подразделения Meta Superintelligence Labs. По его словам, пользователи давно просили добавить такую функцию, чтобы не тратить время на звонки, которые можно поручить ИИ.

Ранее возможность совершать телефонные звонки тестировалась в ограниченном режиме: воспользоваться ею могли только некоторые пользователи, которым удалось получить ранний доступ. Теперь она открыта всем платным подписчикам Muse в США.

Стоимость подписки начинается от $20 в месяц. За эту сумму пользователи получают 500 млн токенов в неделю. Также предусмотрен тариф за $100 в месяц с лимитом в 3 млрд токенов.

Muse — не единственный ИИ-сервис, который умеет звонить по телефону. Аналогичные возможности предлагают стартап Instinct и ИИ-ассистент Gemini от Google. Однако у таких инструментов есть проблема: некоторые компании и их сотрудники сбрасывают звонки, когда понимают, что разговаривают не с человеком, а с искусственным интеллектом.

При этом развитие технологий синтеза речи постепенно усложняет распознавание ИИ-собеседников. Благодаря более естественному звучанию голоса агентам становится проще вести разговоры, не вызывая подозрений у собеседников.

Новая функция может избавить пользователей от одной из самых раздражающих повседневных задач — общения со службами поддержки. Вместо того чтобы самостоятельно проходить через длинные голосовые меню, ждать ответа оператора и объяснять ему свою проблему, человек сможет поручить это ИИ-агенту.

Кроме того, Meta готовит расширение бесплатных возможностей Muse. По словам Вана, функция создания собственного адреса электронной почты, которая ранее была доступна не всем пользователям, вскоре появится и в бесплатной версии сервиса.

*Meta — запрещена территории РФ и признана экстремистской. Muse принадлежит Meta.

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