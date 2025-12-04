Компания Meta Platforms* сделала очередной кадровый ход, заполучив ведущего дизайнера Apple Алана Дая. Цель этого назначения — усилить собственные разработки Meta* в сфере потребительских устройств и технологий искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

На место Дая, который с 2015 года возглавлял направление дизайна пользовательского интерфейса в Apple, назначен Стивен Лемей, участвовавший в создании большинства ключевых интерфейсов компании. Факт перехода официально подтвержден Apple.

Это назначение является знаковым событием для индустрии и отражает серьезные амбиции Meta* в сегменте аппаратного обеспечения. После ухода легендарного дизайнера Джони Айва в 2019 году Дай стал ключевой фигурой в команде Apple, определяя внешний вид и логику взаимодействия с операционными системами, приложениями и устройствами, включая гарнитуру Vision Pro и iPhone.

Под его руководством Apple сместила акцент в сторону более выразительного и «чувственного» дизайна — с крупными акцентными шрифтами, яркими палитрами и визуальными эффектами вроде полупрозрачных поверхностей и мягких переходов цвета.

А запущенный в iOS 26 и macOS Tahoe обновленный визуальный язык и цифровой материал под названием Liquid Glass наглядно показывают, как эта идея работает в новых продуктах компании.

В Meta* Алан Дай возглавит новое дизайн-подразделение, находящееся в подчинении технического директора Эндрю Босуорта. Его основной задачей станет разработка аппаратного и программного обеспечения, а также глубокая интеграция возможностей искусственного интеллекта в продукты компании, такие как смарт-очки и гарнитуры виртуальной реальности. Дай официально займет должность главного дизайнера группы с 31 декабря.

Этот переход усугубляет череду недавних потерь Apple, где за последнее время покинули компанию несколько топ-менеджеров, включая главного операционного директора Джеффа Уильямса и главу отдела ИИ Джона Джаннандреа.

Уход Дая рассматривается как серьезный удар по дизайн-направлению Apple, особенно на фоне ожиданий дальнейших кадровых изменений в высшем руководстве компании. Вместе с Даем в Meta* перейдет его заместитель Билли Соррентино, а нынешние руководители дизайна Meta* будут отчитываться перед новым главным дизайнером.

