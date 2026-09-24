Компания Meta* представила ИИ-аксессуар Muse Charm** — устройство, которое должно расширить способы взаимодействия пользователей с ее персональным ИИ-агентом Muse**. О новинке объявил гендиректор Meta* Марк Цукерберг на ежегодной конференции Connect.

Meta*

Muse Charm** пока не готов к продажам. По словам Цукерберга, команде нужно завершить компоновку компонентов устройства, а поставки начнутся ближе к декабрьским праздникам. Агент Muse** получил внутри компании образ дружелюбного цифрового аватара по имени Джолли — именно он отображается на маленьком экране гаджета.

Устройство размером с ладонь можно носить в кармане или прикрепить к брелоку для ключей. Пользователь активирует голосовой ввод касанием сенсора отпечатка пальца в углу корпуса — без необходимости разблокировать телефон или открывать приложение. Цукерберг отметил, что для тех, кто не носит очки компании, это станет самым быстрым способом обратиться к Muse** и показать агенту происходящее вокруг.

Формат ИИ-амулета уже встречался на рынке и вызывал скептическую реакцию потребителей — в частности, к подобным устройствам относили гаджет Friend. Muse Charm** повторяет эту нишу, но с явным акцентом на удержание пользователей внутри экосистемы Meta*.

Запуск Muse Charm** укладывается в общую стратегию Meta* по продвижению Muse** через разные каналы — ранее агент стал доступен пользователям смарт-очков компании. Устройство выглядит как относительно недорогой способ протестировать формат ИИ-носимой электроники и одновременно расширить охват голосового агента.

Конкретная цена Muse Charm** пока не раскрыта. Компания также не уточнила, будет ли устройство продаваться на всех рынках одновременно с запуском в декабре.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

**продукт экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ

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