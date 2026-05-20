Meta Platforms* предложила конкурентам, включая OpenAI, временный бесплатный доступ к инфраструктуре WhatsApp** в Европе. После достижения лимита сообщений компания планирует брать плату за дальнейшее использование сервиса. Этот шаг стал частью переговоров с европейскими регуляторами из-за давления со стороны Еврокомиссии.

Allison Saeng, Unsplash

По данным источников, Meta направила предложение антимонопольным органам ЕС на прошлой неделе. Это произошло после того, как Еврокомиссия допустила возможность обязать компанию открыть конкурентам доступ к WhatsApp еще до завершения расследования.

По предложению Meta, сторонние чат-боты смогут использовать API WhatsApp Business бесплатно в течение ограниченного периода или до достижения установленного лимита сообщений. После этого компания планирует взимать плату за дальнейшее использование.

В Meta утверждают, что компания уже предоставляла конкурентам временный бесплатный доступ к API WhatsApp Business на месяц, пока идут переговоры с регуляторами.

Спор вокруг WhatsApp стал частью более широкой политики ЕС против чрезмерной рыночной власти крупных технологических компаний. Для регуляторов важно, чтобы рынок ИИ-ассистентов не оказался закрытым вокруг нескольких платформ.

Часть участников рынка сочла предложение недостаточным. Калифорнийская Interaction Company, разработчик ИИ-помощника Poke.com, заявила, что текущее предложение Meta Platforms «далеко не решает ни одной из проблем конкуренции, выявленных в этом деле».

Французский стартап Agentik также раскритиковал инициативу. Компания считает ее дискриминационной, поскольку условия не распространяются на собственный ИИ-ассистент Meta.

Из-за давления регуляторов Meta ранее временно приостанавливала взимание платы за доступ к WhatsApp API и продолжала консультации с Еврокомиссией. Ведомство, в свою очередь, заявляло, что его приоритет — сохранить открытый и конкурентный рынок ИИ-ассистентов, а предложение Meta остается предметом дальнейших переговоров.

Европейские регуляторы продолжают оценивать, создаст ли предложенная Meta модель доступа реальную конкуренцию — или, наоборот, закрепит доминирование крупных платформ в новом сегменте ИИ-сервисов.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

**WhatsApp — принадлежит Meta

