Meta Platforms* предложила конкурентам, включая OpenAI, временный бесплатный доступ к инфраструктуре WhatsApp** в Европе. После достижения лимита сообщений компания планирует брать плату за дальнейшее использование сервиса. Этот шаг стал частью переговоров с европейскими регуляторами из-за давления со стороны Еврокомиссии.
По данным источников, Meta направила предложение антимонопольным органам ЕС на прошлой неделе. Это произошло после того, как Еврокомиссия допустила возможность обязать компанию открыть конкурентам доступ к WhatsApp еще до завершения расследования.
По предложению Meta, сторонние чат-боты смогут использовать API WhatsApp Business бесплатно в течение ограниченного периода или до достижения установленного лимита сообщений. После этого компания планирует взимать плату за дальнейшее использование.
В Meta утверждают, что компания уже предоставляла конкурентам временный бесплатный доступ к API WhatsApp Business на месяц, пока идут переговоры с регуляторами.
Спор вокруг WhatsApp стал частью более широкой политики ЕС против чрезмерной рыночной власти крупных технологических компаний. Для регуляторов важно, чтобы рынок ИИ-ассистентов не оказался закрытым вокруг нескольких платформ.
Часть участников рынка сочла предложение недостаточным. Калифорнийская Interaction Company, разработчик ИИ-помощника Poke.com, заявила, что текущее предложение Meta Platforms «далеко не решает ни одной из проблем конкуренции, выявленных в этом деле».
Французский стартап Agentik также раскритиковал инициативу. Компания считает ее дискриминационной, поскольку условия не распространяются на собственный ИИ-ассистент Meta.
Из-за давления регуляторов Meta ранее временно приостанавливала взимание платы за доступ к WhatsApp API и продолжала консультации с Еврокомиссией. Ведомство, в свою очередь, заявляло, что его приоритет — сохранить открытый и конкурентный рынок ИИ-ассистентов, а предложение Meta остается предметом дальнейших переговоров.
Европейские регуляторы продолжают оценивать, создаст ли предложенная Meta модель доступа реальную конкуренцию — или, наоборот, закрепит доминирование крупных платформ в новом сегменте ИИ-сервисов.
*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской
**WhatsApp — принадлежит Meta
