Meta Platforms* объявила о запуске новой функции «Инкогнито-чат» для ИИ-помощника в WhatsApp**. Компания утверждает, что новый режим позволит пользователям общаться с Meta AI без сохранения переписок и доступа к ним со стороны самой Meta.

По данным компании, функция работает на собственной технологии обработки данных и обеспечивает полную невидимость разговоров для всех участников системы, включая Meta. В сообщении в корпоративном блоге говорится, что переписки не сохраняются, а сообщения по умолчанию автоматически исчезают.

«Ваши переписки не сохраняются, и по умолчанию ваши сообщения исчезают, предоставляя вам возможность думать и исследовать идеи, не опасаясь, что кто-то будет за вами наблюдать», — заявили в компании.

Запуск функции происходит на фоне растущих опасений пользователей по поводу конфиденциальности данных в системах искусственного интеллекта.

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт во время брифинга для СМИ отметил, что пользователи начали задавать ИИ более личные вопросы, но не всегда готовы раскрывать компаниям контекст этих разговоров.

По его словам, пользователи все чаще обращаются к системам искусственного интеллекта с личными и важными вопросами, однако не всегда готовы раскрывать компаниям данные, связанные с такими запросами.



Сейчас сообщения пользователей, отправленные Meta AI, могут использоваться компанией для улучшения собственных моделей искусственного интеллекта. При этом обычные личные переписки в WhatsApp остаются защищенными сквозным шифрованием и недоступны для обучения ИИ.

На первом этапе «инкогнито-чат» будет поддерживать только текстовое общение. Пользователи не смогут загружать изображения или другие файлы.

По словам Кэткарта, Meta AI также получил встроенные механизмы безопасности: система сможет отказываться отвечать на потенциально проблемные запросы или перенаправлять разговор в другое русло.

Кроме того, Meta анонсировала еще одну функцию для WhatsApp — «Боковой чат» с использованием все того же ИИ. Она позволит пользователям получать персональную помощь от искусственного интеллекта прямо внутри любых переписок в мессенджере.

Конфиденциальность становится одним из главных факторов конкуренции на рынке ИИ-сервисов. После нескольких громких скандалов вокруг утечек данных и использования пользовательских переписок для обучения моделей технологические компании начали активнее внедрять функции анонимности и автоматического удаления сообщений.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

**WhatsApp — принадлежит Meta

