Корпорация Meta* выпустила новую ИИ-модель Muse Spark** и объявила о перестройке всей линейки своих ИИ-проектов. Это первая разработка лаборатории Meta Superintelligence Labs, созданной в прошлом году. Ее задача — обойти ключевых конкурентов на рынке, включая ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic.

Чтобы собрать конкурентоспособную систему, глава компании Марк Цукерберг пошел на резкие кадровые и финансовые шаги. Он пригласил бывшего руководителя Scale AI Александра Ванга возглавить новую лабораторию и переманил исследователей из Google, Anthropic и OpenAI. Параллельно Meta* вложила $14,3 млрд в покупку 49% Scale AI — компании, которая специализируется на разметке данных. Эксперты называют этот релиз моментом истины для компании.

Нейросеть Muse Spark** уже доступна в веб-версии и приложении Meta* AI. Одна из ключевых функций — режим «размышления» для решения сложных задач. Система задействует несколько ИИ-агентов, которые работают параллельно, что ускоряет генерацию ответов. По словам разработчиков, модель особенно хорошо справляется с визуальными STEM-задачами, медицинскими вопросами, созданием мини-игр и даже диагностикой бытовой техники.

Запуск не обошелся без вопросов к конфиденциальности. Для работы с Muse Spark** требуется авторизация через аккаунты Facebook** или Instagram**. При этом компания прямо не говорит об использовании личных переписок, однако такие системы обычно обучаются на пользовательских данных. В будущем Meta* планирует выпустить более продвинутые версии модели, в том числе с открытым исходным кодом.

Ранее Meta* приобрела соцсеть Moltbook, в которой общаются исключительно ИИ-агенты.

*запрещенная в России организация, признана экстремистской

**продукт запрещенной в России организации, признанной экстремистской



