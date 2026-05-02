Компания Meta Platforms* приобрела стартап Assured Robot Intelligence, разрабатывающий модели искусственного интеллекта для роботов, что позволит усилить работу в области человекоподобных технологий, сообщает Bloomberg.

После сделки команда Assured Robot Intelligence присоединится к подразделениям Meta, работающим над робототехникой. В частности, сооснователи стартапа Леррел Пинто и Сяолун Ван будут сотрудничать с внутренними исследовательскими группами компании, включая Meta Robotics Studio и Superintelligence Labs.

Сам стартап специализируется на управлении роботами, самообучении и моделях, позволяющих координировать движения полноразмерных гуманоидов — одном из самых сложных направлений современной робототехники.

Ранее Meta уже создала отдельное направление внутри Reality Labs для разработки ИИ-систем, сенсоров и программного обеспечения для гуманоидных машин.

Компания делает ставку прежде всего на программную платформу — модели искусственного интеллекта, которые смогут управлять роботами, а не обязательно на выпуск собственных устройств.

В этой гонке Meta конкурирует с такими игроками, как OpenAI, Google и Microsoft, а также с компаниями, напрямую создающими гуманоидных роботов — например, Tesla с проектом Optimus или стартапом Figure AI.

Эта сделка отражает растущий интерес технологических компаний к системам искусственного интеллекта, способным не только обрабатывать данные, но и действовать в физическом мире.

Сделка была закрыта в пятницу, подтвердил представитель компании. Финансовые условия не раскрываются.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

