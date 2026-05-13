Сотрудники Meta* в нескольких офисах США начали распространять листовки против ПО, которое отслеживает действия на рабочих компьютерах для обучения ИИ-агентов. Об этом сообщает Reuters, ознакомившееся с фотографиями материалов.

Vitaly Gariev, Unsplash

Ранее Meta начала внедрять внутреннюю инициативу Model Capability Initiative: она собирает данные о том, как сотрудники взаимодействуют с рабочими приложениями и сайтами, включая движения мыши, клики, нажатия клавиш и навигацию по интерфейсам. Компания объясняет это обучением ИИ-агентов, но у сотрудников такая логика вызвала недовольство.

Листовки появились в переговорных комнатах, на торговых автоматах и даже на диспенсерах для туалетной бумаги в офисах владельца Facebook**. Сотрудников призывали подписать онлайн-петицию против мониторинга. Один из лозунгов звучал так: «Не хотите работать на фабрике по извлечению данных о сотрудниках?»

Читайте также Meta начала анализировать фото пользователей для поиска детей младше 13 лет

Протест начался примерно за неделю до запланированного сокращения около 10% персонала Meta. На фоне перестройки компании вокруг ИИ, автоматизации и ИИ-агентов это стало одним из самых заметных проявлений внутреннего сопротивления новым правилам работы.

По данным Reuters, недовольство внутри Meta нарастало несколько месяцев. Сотрудники обсуждали на внутренних форумах предстоящие увольнения и критиковали трекинг рабочих действий. Их главный страх — что данные об их повседневной работе помогут обучить ИИ-агентов, которые затем автоматизируют часть этих же задач.

Представитель Meta Энди Стоун в комментарии Reuters сослался на прежнее заявление компании. В Meta утверждают, что такие данные нужны для разработки ИИ-агентов, которые смогут выполнять повседневные задачи на компьютере так, как это делают люди.

«Если мы создаем агентов, которые помогают людям выполнять повседневные задачи с помощью компьютеров, нашим моделям нужны реальные примеры того, как люди ими пользуются — например, движения мыши, нажатие кнопок и навигация по выпадающим меню», — говорится в заявлении компании.

В листовках и петиции сотрудники также ссылаются на американский Закон о национальных трудовых отношениях. Он защищает право работников объединяться и коллективно добиваться улучшения условий труда.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

**Facebook — принадлежит Meta

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.