Компания Meta* рассматривает собственных сотрудников как источник данных для обучения систем искусственного интеллекта. Речь идет о сборе информации о действиях — включая движения мыши, нажатия клавиш и навигацию по интерфейсам.

Как сообщает Reuters, такой подход отражает усиливающуюся конкуренцию за качественные обучающие данные — ключевой ресурс для развития современных моделей ИИ, от которого напрямую зависят точность ответов и способность систем выполнять сложные пользовательские задачи.

В комментарии для TechCrunch представитель Meta подтвердил запуск внутреннего инструмента для сбора подобных данных. По его словам, если компания создает ИИ-агентов для повседневной работы за компьютером, моделям необходимы реальные примеры взаимодействия людей с интерфейсами — клики, прокрутка и работа с меню.

В компании утверждают, что приняты все меры для защиты конфиденциальной информации и данные не используются для других целей.

Инициатива Meta вписывается в более широкий тренд: технологические компании ищут альтернативные источники данных для обучения ИИ. Ранее сообщалось, что ряд стартапов использует корпоративные архивы — такие как переписка в Slack и задачи в Jira — превращая их в обучающие наборы.

Подобные практики усиливают дискуссию о границах допустимого в сфере конфиденциальности и обработки пользовательских данных. Несмотря на заявления о защите информации, эксперты отмечают, что использование поведенческих паттернов сотрудников ставит новые вопросы о прозрачности и уровне контроля внутри компаний.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

