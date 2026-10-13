Лаборатория сверхинтеллекта Meta* (Meta Superintelligence Labs) в понедельник, 12 октября, представила две новые языковые модели — Muse Wonder** и Muse Wonder Full**. Компания называет их своей первой разработкой уровня передовых моделей, то есть того же класса, что и флагманские системы OpenAI и Anthropic. Об этом сообщает TechCrunch.

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Новые модели отличаются от Muse Spark**, которую Meta* создавала как легкую систему с низкой задержкой ответа. Wonder и Wonder Full крупнее и лучше справляются со сложными задачами, в том числе с программированием.

По данным карточки модели, обе версии показывают в бенчмарках результаты на уровне Claude Fable 5.1 от Anthropic и GPT-6 Astra от OpenAI. В блоге Meta* релиз описан как очередная ступень масштабирования и шаг к «персональному сверхинтеллекту».

Доступ к Muse Wonder** через Meta Model API** обойдется в $4 за 1 млн входных токенов и $20 за 1 млн выходных. По стоимости это сопоставимо с GPT-6 Sol и Claude Opus 5.5. Старшая версия Wonder Full** в API не появится: ее получат только подписчики сервиса Muse Code**. Обе модели также станут основой агента Muse**.

Основной упор Meta* сделала на функцию «активной памяти» — способность модели сохранять сведения от пользователя и работать с ними в длинных диалогах. Это направление связано со стратегией компании по созданию персональных ассистентов для решения сложных многоэтапных задач. Для оценки способностей модели Meta* использовала бенчмарк MemoryBench, который проверяет системы непрерывного обучения и построения памяти.

По внутренним тестам, Muse Wonder** набирает в нем больше баллов, чем Fable, Opus и Astra. Исследователь Meta* Кавья Коппарапу в видео к запуску рассказала, что команда потратила много усилий на то, чтобы модель запоминала важные для пользователя сведения на протяжении дней, недель, месяцев и дольше.

Все результаты бенчмарков компания получила в собственных тестах. Независимые замеры пока не опубликованы, поэтому заявленный паритет с моделями OpenAI и Anthropic требует проверки на практике.

Muse Wonder** стала первой передовой моделью Meta* после реорганизации ИИ-направления в августе 2025 года. Тогда работу над ИИ в компании возглавил основатель Scale AI Александр Ван — Meta* привлекла его после инвестиции около $14,3 млрд в его стартап.

За прошедший год компания выпустила легкую Muse Spark** и агента Muse**, но флагманских моделей, которые регулярно выпускают OpenAI и Anthropic, не представляла.

Модели прошли обучение в дата-центре Prometheus в центральной части штата Огайо, который начал работу в 2026 году. С выходом Wonder Meta* переходит в прямую конкуренцию с OpenAI, Anthropic и Google за разработчиков и корпоративных клиентов API. Цены компания установила на уровне конкурентов, а ставку сделала на долговременную память ассистентов.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ,

**продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

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