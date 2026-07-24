Meta* представила приложение Seller для продавцов на Facebook Marketplace**. Оно объединило управление объявлениями, общение с покупателями и аналитику продаж, а встроенные ИИ-инструменты помогали создавать новые карточки товаров.

Nordwood Themes, Unsplash

Seller синхронизировалось с существующим аккаунтом в Facebook Marketplace** и автоматически загружало объявления, сообщения и историю продаж. В приложении продавцы могли создавать новые карточки с помощью ИИ, вести всю переписку с покупателями в одном разделе, следить за запасами и анализировать результаты продаж.

Одновременно Meta* запустила бесплатную верификацию Facebook Verified** для продавцов. Для ее прохождения пользователю требовалось сделать селфи, после чего сервис подтверждал личность владельца профиля. По замыслу компании, новая функция должна была повысить доверие покупателей и сделать сделки безопаснее.

На первом этапе приложение Seller вышло в App Store только в США и было доступно пользователям старше 18 лет. Meta* также начала тестировать веб-версию сервиса среди владельцев мобильного приложения.

Marketplace оставался одним из ключевых торговых сервисов Meta*. По данным компании, ежемесячно пользователи публиковали на платформе около 430 млн объявлений по всему миру. Запуск Seller должен был укрепить позиции Marketplace в конкуренции с eBay и другими площадками электронной коммерции.

Meta — не единственная компания, развивающая ИИ-инструменты для продавцов. Так, Amazon внедряет генеративный ИИ для создания карточек товаров, а Shopify развивает ИИ-помощника Sidekick, который помогает предпринимателям анализировать работу магазина, создавать контент и автоматизировать повседневные задачи.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской.

**Facebook Marketplace/Verified — принадлежит Meta, запрещенной на территории РФ и признанной экстремистской.

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