Российская столица готовится к перезапуску легендарного клубного бренда «Метелица» — на Новом Арбате 11 декабря начнет работу новый event-холл под этим названием, ориентированный на премиальный сегмент аудитории. Возрождение площадки стало частью контр-тренда после спада клубной культуры Москвы (закрытие клубов Gazgolder, Arma (ранее «Мутабор»), «Пропаганда» и др.) и тренда на возвращение эстетики нулевых и переосмысление «русского шика» для новой аудитории, рассказал «Инку» Кирилл Балдаков, совладелец клубов Zorka и «Метелица».

РИА Новости / Егор Слизяк

Проект запускают команды LOFT HALL и Zorka, которые планируют сделать пространство мультифункциональным: в ближайшее время здесь начнут проводить частные и корпоративные мероприятия, а с января — творческие вечера и выступления стендап-комиков на 200–300 зрителей.

Полноценная клубная концепция стартует в середине февраля 2026 года. На первом этапе заведение будет работать один раз в неделю — формат рассчитан на высокую заполняемость пространства за счет частных мероприятий и закрытых вечеринок.

По словам Балдакова, новая «Метелица» ориентирована как на миллениалов, так и на зумеров, но с акцентом на премиальность и комьюнити. Попасть внутрь можно будет не только по билету — сильный фейс-контроль и «соответствие духу клуба» станут одной из ключевых особенностей.

Создатели обещают сохранить атмосферу светского гламура и добавить современные форматы: визуальные технологии, перформансы и иммерсивные элементы.

«Мы не просто возвращаем бренд, а создаем опыт современного праздника», — подчёркивают в команде проекта.

