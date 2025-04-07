В апреле 2025 года астрономы, а также просто любители смогут наблюдать, как Юпитер, Венера и Марс проходят по утреннему и вечернему небу, увидеть метеорный поток Лириды, освещающий ночь, и исследовать «город звезд» с древним шаровым скоплением M3.

Изображение: Rishabh Pandoh, Unsplash

M3 (Messier 3) — шаровое скопление в созвездии Гончих Псов. Это скопление одно из самых больших и ярчайших. Оно состоит более чем из 500 тыс. звезд и находится на расстоянии 33,9 тыс. световых лет от Земли.

Видимость планет в апреле:

Меркурий виден непродолжительное время во второй половине апреля, находится крайне низко в восточной части неба непосредственно перед восходом Солнца;

Венера теперь утренний объект, поднимающийся низко на востоке в течение часа перед рассветом;

Марс можно легко заметить в течение всего месяца сразу после наступления темноты: он светится красноватым светом и находится высоко в небе, заходит через пару часов после полуночи;

Юпитер — яркий объект на западном небе после захода Солнца, заходит через несколько часов;

Сатурн виден перед восходом Солнца во второй половине апреля, низко на востоке, чуть ниже Венеры.

Ежедневные события

1 и 30 апреля — Юпитер и полумесяц. Найти пару можно на западе, когда небо темнеет, примерно через три часа после захода Солнца.

4 и 5 апреля — Марс и Луна. Луна в фазе первой четверти появляется на небе вблизи Марса в течение двух ночей.

24–25 апреля — группа из Луны и трех планет. Венера, Сатурн и полумесяц соберутся низко на востоке, когда рассвет согревает утреннее небо. Меркурий также заметен под ними для тех, у кого ясный вид на горизонт.

Весь месяц — Венера. Она перешла из вечернего вида в утренний. Можно увидеть, как она появляется низко на востоке перед рассветом, поднимаясь немного выше каждое утро в течение месяца.

Весь месяц — Марс, яркий и красноватого цвета, виден высоко над головой после наступления темноты. В начале месяца он лежит на одной линии с яркими звездами Проционом и Поллуксом, но после он начнет перемещаться в течение апреля (~12 градусов, или ширина вашего кулака на расстоянии вытянутой руки).

Карта неба, показывающая Юпитер и полумесяц Луны 1 апреля. Похожая сцена повторяется 30 апреля, но с Луной над Юпитером. Изображение: NASA/JPL-Caltech

Карта неба, показывающая восточное небо за 45 минут до восхода солнца 24 апреля, с Венерой, Сатурном и серпом Луны, образующими группу низко в небе. Меркурий также может быть виден тем, у кого полностью открыт вид на горизонт. Изображение: NASA/JPL-Caltech

В апреле также будут видны падающие звезды, поскольку Земля проходит через один из потоков кометной пыли. Лириды — это скромный метеорный поток, пик которого приходится на ночь 21 апреля и утро 22-го. Люди смогут увидеть до 15 метеоров в час вблизи пика под темным небом.

Лириды лучше всего наблюдать из Северного полушария примерно с 22:30 по местному времени до рассвета с хорошим обзором около 5 утра. Их также можно увидеть с юга от экватора

Для лучшего опыта стоит повернуться лицом примерно на восток, лечь в безопасном темном месте вдали от яркого света и смотреть прямо над собой. Метеоры могут появляться в любой точке неба, а некоторые Лириды могут оставлять яркие следы, которые сохраняются в течение нескольких секунд после того, как они пролетят.

Апрель также предлагает возможность наблюдать по-настоящему далекое чудо — шаровое скопление, известное как «M3». Это обширное скопление звезд, которое находится в 34 тыс. световых лет от Земли во внешних пределах нашей галактики. Астроном Шарль Мессье открыл этот объект в 1764 году, когда искал новые кометы. Поняв, что это не комета, он добавил ее в свой список интересных объектов, не являющихся кометами, который сегодня известен как каталог Мессье.

В бинокль Мессье 3, или M3, выглядит как небольшое, размытое, похожее на звезду пятно света. С небольшим телескопом можно увидеть более четкое свечение с немного зернистой текстурой. А с телескопами 8 дюймов или больше скопление начинает распадаться на сотни отдельных звезд.

Шаровые скопления содержат некоторые из старейших звезд во Вселенной, часто возрастом более 10 млрд лет. В отличие от рассеянных скоплений, таких как Плеяды, которые находятся в спиральных рукавах Млечного Пути, шаровые скопления находятся в гало галактики, вращаясь намного выше и ниже диска Млечного Пути. В нашей галактике около 150 подтвержденных шаровых скоплений. Самому M3, вероятно, от 11 до 13 млрд лет, и оно содержит около полумиллиона звезд. Его относительно легко заметить в апреле под темным небом с помощью бинокля или небольшого телескопа.

Карта неба, обращенная на восток около 9 часов вечера в апреле 2025 года, показывающая местоположение шарового скопления M3. На карте показано положение скопления относительно Большой Медведицы и ярких звезд Арктура ​​и Кор Кароли. Звезда Большой Медведицы Мегрец служит индикатором яркости Кор Кароли. Для удобства наблюдения M3 изображено ярче и больше, чем на самом деле. Изображение: NASA/JPL-Caltech

Поиск M3 начинается с Большой Медведицы. Повернувшись на восток, следует обратить внимание на переднюю лапу Медведицы, чтобы «проложить дугу к Арктуру», четвертой по яркости звезде на ночном небе. Оттуда нужно посмотреть выше в небо, чтобы найти звезду Кор Кароли, расположенную к западу от лапы Медведицы. Она достаточно яркая. M3 находится примерно на трети пути от Арктура до Кор Кароли. С помощью бинокля можно заметить слабое круглое свечение в этой области.