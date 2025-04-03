Вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей составляет всего 0,001% — слишком мало, чтобы считать его потенциально опасным. Согласно отчету, подготовленному под руководством планетарного астронома Эндрю Ривкина из Университета Джонса Хопкинса, у астероида 2024 YR4 есть небольшая вероятность столкнуться с Луной, когда он в следующий раз пролетит близко к Земле в декабре 2032 года.

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«Хотя столкновение с Землей в 2024 YR4 22 декабря 2032 года теперь исключено, — пишут исследователи в предварительном отчете, — вероятность столкновения с Луной в это время по-прежнему не равна нулю». Дальнейшие наблюдения JWST за камнем запланированы на май 2025 года.

Астероид был впервые обнаружен только 27 декабря 2024 года. Его предполагаемая траектория вокруг Солнца приблизила его достаточно близко к Земле, чтобы представлять опасность; в самый высокий момент оценки столкновения в 2032 году выросли до 3,1%.

Астероид продолжит пролетать мимо Земли, вращаясь вокруг Солнца, и нужно как можно больше данных наблюдений, чтобы предсказать его текущий курс. Согласно измерению света, отраженного от 2024 YR4, Ривкин и его коллеги определили, что астероид имеет диаметр около 60 метров (197 футов). Это согласуется с предыдущими измерениями и подтверждает, что астероид достаточно большой, чтобы представлять значительную опасность.

JWST также измерил диапазон длин волн, излучаемых 2024 YR4, который можно использовать для определения его отражательной способности. Исследователи подсчитали, что столкновение с Землей высвободит энергию от 2 до 30 мегатонн тротила, создав радиус взрыва до 80 километров.

Для сравнения, самая мощная ядерная бомба, испытанная США, высвободила 15 мегатонн энергии; считается, что Тунгусский инцидент — взрыв метеорита в воздухе, поваливший сибирский лес — также высвободил около 15 мегатонн.

По данным NASA, вероятность того, что он врежется в Луну, по-прежнему составляет 0,8%. Последний раз астероид размером более 30 метров представлял столь значительную опасность в 2004 году, когда Апофис в течение короткого времени имел 2,7-процентную вероятность столкновения с Землей в 2029 году, что впоследствии было исключено дополнительными наблюдениями.