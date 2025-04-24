Первая межотраслевая конференция «Искусственный интеллект в промышленности» («ИИПром-2025»), где участники смогут обсудить практическое применение нейросетей в этом секторе экономики, пройдет 29 апреля в отеле «Арткорт Москва Центр». Мероприятие организовал издательский дом «Коннект» при поддержке Минпромторга России и участии Федерального центра прикладного развития ИИ, рассказали «Инк.» в пресс-службе «Коннекта».

Более 300 приглашенных участников встречи обсудят, как можно восполнить пробел в изучении ИИ для производственных задач, таких как проектирование, управление процессами, планирование показателей, техобслуживание и другие.

Программа включает пленарное заседание и тематические сессии, охватывающие тенденции применения ИИ: вопросы регулирования, информационную безопасность, сбор данных для нейросетей, предикативную аналитику, проектирование сложных изделий и развитие вычислительной инфраструктуры.

Пленарное заседание затронет стандарты, экономическую эффективность и риски ИИ-проектов. На сессиях внимание будет уделено опыту внедрения искусственного интеллекта в нефтегазовой, химической, металлургической и машиностроительной отраслях. На отдельной секции речь пойдет о вычислительной инфраструктуре для развития и внедрения инструментов ИИ.

Среди спикеров — представители Минпромторга, Минцифры, Росстандарта, РФРИТ, АНО «НТЦ ЦК», ФПИ и ведущих промпредприятий.

«Инк.» — официальный информационный партнер события.